Advocats Cristians denuncia per escarni Collboni pel cartell de les festes de la Mercè

La Fundació Espanyola d'Advocats Cristians, la mateixa associació ultra que va voler dur als tribunals la humorista Judit Martín per un gag al Polònia sobre la imatge de la Verge del Rocío, ataca ara l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni. L'entitat ha anunciat que denunciarà penalment el batlle de la capital catalana per un motiu molt concret: el cartell de les festes de la Mercè. L'entitat ultra el consideren "el responsable últim del cartell", que realment és obra del director i guionista Lluís Danés.
Advocats Cristians cita l'article 525 del Codi Penal, ja que consideren que Collboni hauria comès "un possible delicte d'escarni". L'entitat, en la seva interpretació, considera que el cartell "barreja l’imaginari circense propi d’un freak show amb la iconografia religiosa". En l'inici d'un nou procés judicial que pot acabar en el no-res, l'entitat ha assegurat que "no permetran que governants humiliïn els catòlics i fomentin la confrontació social". També ha assegurat que l'Ajuntament de Barcelona tenen "una falta d'ètica i de transparència".
En un comunicat, on demanen que es retiri el cartell i el vídeo promocional de les festivitats barcelonines, l'entitat, amb la líder de l'organització, Polonia Castellanos, arriben a relacionar les imatges amb els casos de corrupció que afecten el PSOE. Ho fan així: "No és casualitat que aquest tipus d’atacs als símbols religiosos coincideixi amb la deriva moral d’un PSOE embolicat en casos de corrupció i en polítiques que menyspreen els drets fonamentals de milions de ciutadans".
Des de l'entitat ultra també han volgut remarcar que altres partits polítics -com Vox i el Partit Popular-, com l'Arquebisbat de Barcelona, han mostrat el seu malestar per l'estrena del cartell de les Festes de la Mercè del 2025. Per la seva banda, l'Ajuntament de Barcelona ha defensat la "llibertat creativa" de l'autor del cartell de la Mercè i ha dit que "en cap cas" s'ha inspirat en motius o figures religioses per dissenyar-lo.
Queixes de l'Arquebisbat de Barcelona
L'Arquebisbat de Barcelona va criticar que el cartell de la Mercè 2025 utilitzi de forma "irreverent" diferents formes religioses amb la intenció de "ridiculitzar" la imatge de la Mare de Déu. Així ho van denunciar en un comunicat emès a finals de juliol, pocs dies després que l'Ajuntament de Barcelona hagués donat a conèixer la imatge d'enguany, obra de l'artista Lluís Danés.
La diòcesi va expressar la seva "sorpresa" per l'ús d'elements religiosos i ha assenyalat que les referències a un retaule i a una corona que, a parer seu, al·ludeixen a la Mare de Déu no són adients. "En democràcia, s'han de respectar els sentiments del proïsme", van afirmar des de l'Església de Barcelona.
De fet, l'arquebisbat creia que en el cartell de la festa major es vulneren els sentiments "dels que veneren i respecten el que significa la patrona d'aquesta noble ciutat i la seva història construïda al seu voltant". En el comunicat, la diòcesi també confiava que enguany la Missa pontifical sigui inclosa dins del programa oficial de la festa major, la qual cosa no va passar l'edició anterior.