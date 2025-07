L'Arquebisbat de Barcelona carrega contra el cartell de la Mercè: «Ridiculitza la Mare de Déu»

L'Arquebisbat de Barcelona critica que el cartell de la Mercè 2025 utilitza de forma "irreverent" diferents formes religioses amb la intenció de "ridiculitzar" la imatge de la Mare de Déu. Així ho ha denunciat en un comunicat emès aquest dimarts, pocs dies després que l'Ajuntament de Barcelona hagi donat a conèixer la imatge d'enguany, obra de l'artista Lluís Danés.

La diòcesi ha expressat la seva "sorpresa" per l'ús d'elements religiosos i ha assenyalat que les referències a un retaule i a una corona que, a parer seu, al·ludeixen a la Mare de Déu no són adients. "En democràcia, s'han de respectar els sentiments del proïsme", diuen des de l'Església de Barcelona.

De fet, l'arquebisbat creu que en el cartell de la festa major es vulneren els sentiments "dels que veneren i respecten el que significa la patrona d'aquesta noble ciutat i la seva història construïda al seu voltant". En el comunicat, la diòcesi també confia que enguany la Missa pontifical sigui inclosa dins del programa oficial de la festa major, la qual cosa no va passar l'edició anterior.

L'Arquebisbat de Barcelona ha destacat l'origen religiós de la festa major en honor a la Mare de Déu de la Mercè. "Aquesta festa i la història de l'Orde de la Mercè van néixer a la nostra ciutat, el 10 d'agost de l’any 1218, en un acte celebrat a la catedral, que va tenir el suport del rei Jaume I i del bisbe Berenguer de Palou", diuen. En aquest sentit, defensen que aquell acte i la continuïtat de l'obra que en va néixer segueixen sent "un exemple de la fecunditat de la pietat mariana".

Emma Vilarasau serà la pregonera de la Mercè 2025

La pregonera de la Festa Major de la Mercè 2025 a Barcelona serà l'actriu Emma Vilarasau, tal com ho va anunciar l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, en un acte al Saló de Cent de l'Ajuntament. La decisió, però, no va ser fàcil de confirmar, va relatar l'alcalde. "Quan li vam proposar fer de pregonera es va resistir una mica, no es creia mereixedora d’aquest reconeixement", va explicar.

"Va ser un ensurt quan m'ho van proposar", va apuntar Vilarasau. "Va ser un ensurt quan m'ho van proposar", va admetre. "Ara bé, un cop vaig dir que sí, em fa moltíssima il·lusió", especialment després de saber que la Mercè 2025 està dedicada "a les arts escèniques en general". Tot i això, també va voler recordar que el seu vincle amb la capital catalana no té tant a veure amb la residència -és de Sant Cugat del Vallès- com amb l'activitat professional i l'oci.

"No vaig néixer a Barcelona. Tampoc hi visc, tot i que vaig viure uns anys quan era jove. Però tota la meva vida professional, i això ja són 45 anys, està profundament lligada a aquesta ciutat", va esmentar l'actriu. Amb una carrera interpretativa extensa al darrere, l'èxit de la pel·lícula La casa en flames ha suposat una confirmació definitiva.