El temps d'aquest dimarts 19 d'agost: ruixats, núvols i ambient xafogós

El dimarts continua la baixada de les temperatures fins a nivell més estables, però se sumen pluges i núvols en quasi tot el país que deixaran un ambient xafogós, sobretot en punts del litoral sud.
Al matí apareixeran ruixats febles en diversos punts de l'interior nord-oest del país que poden evolucionar a major intensitat, de fet, el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha emès un avís per intensitat de la pluja que afecta 18 comarques.
A la tarda es preveuen pluges al prelitoral, al Pirineu, Prepirineu i Catalunya Central que poden ser localment fortes acompanyades de tempesta, calamarsa o pedra.
També hi ha avís per calor nocturna intensa al litoral sud durant la nit del dimarts i avís per calor intensa a l'interior nord-oest.
Aquest dimarts, Barcelona començarà el dia amb uns 27 graus de mínima que s'estiraran fins als 30 a la tarda. A Girona la jornada tindrà 18 graus de mínima que arribaran als 32 graus de màxima. A Lleida, el dia també començarà amb un valor mínim de 20 graus que pujarà fins als 35 °C de màxima. I a Tarragona, el matí arrancarà amb 25 graus que creixeran fins als 31 °C a la tarda.