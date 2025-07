El govern d'Illa fulmina un càrrec d'Educació pel caos de les places de docents

El caos de les adjudicacions de llocs de treball de docents per al curs vinent ja té la primera conseqüència interna al Departament d'Educació i Formació Professional. La consellera Esther Niubó ha anunciat l'acomiadament d'un alt càrrec, com a responsable de la situació que ha comportat la repetició del procés d'adjudicacions de places per fer de mestre i professor a partir del setembre, i que ha afectat gairebé 3.000 professionals. "Ahir a la tarda vaig signar el cessament del subdirector general de Plantilles, Provisió i Nòmines", ha anunciat Niubó, en relació a l'acomiadament fulminant d'Enric Trens.

Des del primer moment, la consellera ha defensat que el problema inicial -desviar 878 places que havien de ser per a funcionaris a interins- havia estat una decisió "unilateral" i contrària a les resolucions del departament. Ara, malgrat que no s'ha esclarit qui va ser la persona que hauria executat aquesta modificació ni s'ha explicat encara quin seria el motiu de la decisió, el Govern ha apuntat cap a Trens -que ja era a la conselleria amb l'anterior executiu- com a responsable de la situació. Tot seguit, la màxima responsable del Departament d'Educació i Formació Professional ha reivindicat que es tracta d'un "cessament polític".

En el mateix sentit, Esther Niubó ha promès que la Generalitat serà "contundent" amb aquest cas. I ha insistit que hi ha un expedient informatiu obert per resoldre totes les implicacions. "En cas que es conclogui que els indicis que ara tenim poden ser considerats fets susceptibles de ser qualificats com a faltes disciplinàries, s’incoarà aleshores un expedient disciplinari d’acord amb la normativa vigent per tal d’esclarir les persones que hagin pogut incórrer en responsabilitat disciplinària", ha resolt.

L'embolic, doncs, apunta que, mentre no es coneix qui va ser concretament qui hauria anat per lliure i hauria trastocat el procés d'adjudicació de places, ja hi ha hagut un primer cessament d'un alt càrrec. Però el fons de tot plegat encara deixa lloc a dubtes. De moment, el que se sap és que una persona funcionària hauria arribat a reconèixer haver pres la decisió de canviar l'adjudicació de les places, malgrat que això contradeia les condicions del procés públic.

"Una persona funcionària amb responsabilitat de la direcció general del professorat, sense consultar el director general, i sense consultar la secretària general, i sense consultar tampoc, evidentment, la consellera que els parla i contravenint les resolucions del Departament, durant la fase provisional d’adjudicació de destinacions del personal docent, que és reservada només a personal funcionari, va fer una reserva de 878 llocs de perfil professional que per normativa haurien d’haver estat convertides a llocs de treball ordinaris", ha comentat Eshter Niubó en una compareixença extraordinària al Parlament de Catalunya.

