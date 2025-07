Uns 3.000 docents veuran afectada la seva destinació, segons la consellera Niubó

La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha afirmat aquest dissabte que calcula que uns 3.000 docents veuran modificada la seva destinació quan es repeteixi el procés d'adjudicació, després que aquest dijous es detectés un error que obligarà a repetir el procés. En una entrevista a Catalunya Ràdio, la consellera ha remarcat que representa un 5% dels 57.000 docents aspirants a una plaça i ha afegit que "el més probable" és que en la repetició vegin millorada la seva posició.

Sobre l'origen de la incidència, ha apuntat a la intervenció d'una persona que va prendre una "decisió unilateral contravenint la normativa i les resolucions del propi departament". La consellera ha descartat que s'endarrereixi l'inici de curs per aquests fets.

Niubó ha reiterat les seves disculpes i ha recordat que ha demanat una compareixença urgent al Parlament per a la setmana que ve per donar més explicacions. Niubó ha reiterat que els fets són "greus" i que es depuraran "les responsabilitats que convingui"

La consellera també ha assenyalat que ahir divendres ja es va convocar una Junta central de Direccions i que es va posar en contacte amb els grups parlamentaris. També ha explicat que durant el cap de setmana es continuarà treballant perquè aquest procés es repeteixi en els propers dies "de la millor manera, amb la major brevetat possible i amb les màximes garanties".

De moment, Niubó ha apuntat que l'origen dels fets podria ser la "decisió unilateral" d'una persona que va contravenir les normes. "Per tant, no és un error, sinó d'alguna manera un fet volgut", ha dit la consellera, que ha puntualitzat que per ara és un "indici" i per això cal "ser rigorosos". "Tenim un expedient que s'ha començat a obrir i a partir d'aquí anirem fins al final", ha continuat.

Amb tot, la consellera ha assegurat que "en cap cas" s'endarrerirà l'inici de curs, tal com reclamava aquest divendres Ustec i CCOO, i ha afegit que aquesta incidència no pot generar més perjudicis al conjunt del sistema educatiu, en referència també als alumnes i les famílies. "L'1 de setembre és el moment en què havien de prendre i prendran possessió aquests docents", ha sentenciat.