El temps del cap de setmana del 9 i 10 d'agost: calor intensa i ruixats de tarda

Cap de setmana calorós, però a la vegada remullat. Pel 9 i 10 d'agost, el Meteocat preveu temperatures molt altes, i de fet, l'onada de calor començarà el dissabte, tot i que el pic de les temperatures arribarà dilluns. Durant el cap de setmana també hi haurà ruixats de tarda al Pirineu i Prepirineu.
L'inici de l'onada de calor no serà diumenge sinó aquest mateix dissabte. Es tracta d'una onada “atípica”, ja que la massa càlida no provindrà el sud sinó del sud-oest. Amb aquest pronòstic, el Servei Meteorològic de Catalunya que ja ha emès els avisos per temperatures extremes. Els matins dels dos dies seran assolellats, però sobretot al nord del país, canviarà la pel·lícula a les tardes.
Hi ha un avís per calor intensa dissabte a la tarda, de 14:00 a 20:00 i de nivell 1/6 en l'escala del Meteocat. Afectarà nou comarques de l'oest del país: Garrigues, Segrià, Urgell, Alt Urgell, Noguera, Pallars Jussà, Pallars Sobirà, Alta Ribagorça i Vall d'Aran. També a la tarda, s'esperen ruixats al Pirineu i Prepirineu, sobretot a l'occidental, i són possibles a altres punts del terç nord.
Diumenge l'avís, també de 14:00 a 20:00 i de nivell 1/6 a l'escala del Meteocat, afectarà cinc comarques: Garrigues, Segrià, Noguera, Urgell i Pla d'Urgell. A la tarda, s'esperen ruixats al Pirineu i Prepirineu, que podran afectar altres punts de l'interior de la meitat nord.
Tant dissabte com diumenge a Ponent es poden assolir els 40 graus, un llindar que no s'hi arriba des del passat 2 de juliol. A finals del cap de setmana i el dilluns, quan hi haurà el pic de l'onada de calor, els registres de 37-38 °C també poden sovintejar la resta de l'interior. Al litoral, per la seva banda, les màximes se situaran en 32-33 °C, però s'esperen mínimes molt altes, amb nits tòrrides en moltes localitats.
Aquest dissabte, Barcelona començarà el dia amb uns 24 graus de mínima que s'estiraran fins als 30 a la tarda. A Girona la jornada tindrà 20 graus de mínima que arribaran als 35 graus de màxima. A Lleida, el dia també començarà amb un valor mínim de 20 graus que pujarà fins als 41 °C de màxima. I a Tarragona, el matí arrancarà amb 21 graus que creixeran fins als 30 °C a la tarda.