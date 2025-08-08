Illa se'n va «al setembre»: l'oposició suspèn el primer any del president a Palau

Aquest divendres 8 d'agost fa exactament un any des que Salvador Illa va ser investit 133è president de la Generalitat. Va ser durant un debat al Parlament llarg i convuls i marcat pel retorn fugaç de l'expresident i líder de Junts, Carles Puigdemont. Un any després, els grups parlamentaris -tant els que van permetre la seva investidura com els que ho van voler evitar- fan balanç del primer any d'Illa a Palau i coincideixen que la gestió del govern socialista mereix un suspens.
"És un Govern que va al setembre", ha afirmat el portaveu dels Comuns a la cambra catalana, David Cid, en declaracions a periodistes. Els Comuns asseguren que Illa "necessita millorar" i té dos reptes "imprescindibles", com són l'habitatge i Rodalies, assignatura en què el portaveu ha assenyalat que l'executiu "suspèn clarament". "És un Govern que, malauradament, està despistat i té prioritats equivocades amb infraestructures. Centra la seva prioritat a l'aeroport quan la màxima prioritat hauria de ser la mobilitat en tren", ha reblat Cid.
Amb els Comuns és, precisament, amb qui el Govern, més d'ERC, haurà de refer ponts les setmanes vinents amb la negociació dels pressupostos del 2026 a l'horitzó, després d'anunciar incompliments d'acords com el del finançament, posposant fins, almenys, el 2028 la recaptació de l'IRPF. Des dels Comuns ja han traslladat a l'executiu que si volen negociar els comptes "s'han de complir els acords", tant els d'investidura com els posteriors suplements de crèdit als pressupostos prorrogats.
"Cal convocar, abans d'iniciar aquesta negociació amb els pressupostos del 2026, la comissió de seguiment de l'acord i veure si realment s'estan complint. Hi ha incompliments importants en matèria d'habitatge, que sabeu que per nosaltres és la màxima prioritat", ha assenyalat Cid, que ha apuntat a incompliments com el cos d'inspectors, que havia d'estar en marxa des del juny, així com la unitat contra desnonaments o el registre de grans tenidors.
Rodalies i més sobirania
Des d'ERC també assenyalen que la gestió del Govern durant el seu primer any és "francament millorable". En declaracions a Nació, la portaveu al parlament Ester Capella ha lamentat "pocs fets i poques concrecions" per part de l'executiu d'Illa. Capella ha afirmat que la legislatura "només té sentit si Catalunya fa un salt endavant en la sobirania en àmbits com Rodalies o el finançament, així com acabar amb la repressió encara molt present en forma d'inhabilitació o exili".
"El PSC ha escollit ser portaveu del PSOE i oblidar els interessos del país. I, en aquest sentit, Esquerra treballa per fer efectius els acords que han de suposar un salt endavant per a Catalunya", ha afegit la portaveu, que ha insistit en la "manca d'ambició de país" del president Illa. Per aquesta raó, segons Capella, l'objectiu d'ERC en aquesta nova etapa és "empènyer, ser exigents i tenir tota l'ambició per Catalunya".
"Submissió a Madrid"
Junts, per la seva banda, ha assegurat que Catalunya "està pitjor que fa un any" i ha dit també que "el Govern d'Illa suspèn per la seva mala gestió". En declaracions a periodistes, la portaveu parlamentària, Mònica Sales, ha posat el focus en el "desgavell" de Rodalies i en el del Departament d'Educació pels problemes d'assignació de places de docents o els 15.000 alumnes d'FP que encara no tenen la plaça adjudicada. "El país no mereix aquesta mala gestió ni en temes d'educació ni en temes de Rodalies ni en altres qüestions", ha afegit.
Per a Junts, el Govern és "el de la submissió a Madrid". Sales ha criticat el "silenci permanent del president Illa i dels seus consellers, que no aixequen la veu per defensar els interessos de Catalunya" en qüestions com el traspàs de Rodalies o l'incompliment de les inversions de l'Estat. "És una desnacionalització que sembla latent, però és constant", ha reblat la portaveu. En aquest sentit, Junts "s'ha erigit com a alternativa, fent la feina que el Govern no fa" i davant del "tripartit" amb ERC i els Comuns, segons Sales.
Quant a l'aniversari també del retorn i posterior desaparició de l'expresident Puigdemont, des de Junts han lamentat que no s'apliqui la llei d'amnistia i han reiterat que Espanya "no és un estat de dret". "Hi ha una justícia altament polititzada que, de manera subjectiva, ha decidit no aplicar aquesta llei ni al president, ni al conseller Puig ni al conseller Comín", ha conclòs Sales.
Des del PP han definit com a “estafa” el primer any de la legislatura de Salvador Illa. En una compareixença davant dels mitjans, el portaveu parlamentari Juan Fernández ha dit que el president “no ha complert amb el que va prometre” durant la campanya electoral i “sobretot ha decebut i ha trencat la confiança” dels votants que esperaven que “s’obrís una nova etapa a Catalunya”. Fernández ha concretat que “la primera estafa” del president va ser prometre pressupost per al 2025. "Tampoc sembla que el tindrà l’any 2026”, ha subratllat.
El Govern fa un balanç positiu
Malgrat les crítiques dels grups, el Govern ha fet un balanç "positiu" del primer any de legislatura. En un comunicat aquest divendres, l'executiu ha assenyalat els indicadors econòmics i ha posat el focus en la seva acció per recuperar el "lideratge econòmic", així com l'impuls a les polítiques d'habitatge, reforçament de la seguretat i millores en els serveis públics.
"Avui, 12 mesos després, afirmem que Catalunya s'ha tornat a posar en marxa mostrant la nostra millor versió: una Catalunya forta que sigui el millor lloc per a invertir, treballar i viure", ha dit el Govern, que creu que s'han fet passes endavant cap a una "etapa d'estabilitat, de retorn al diàleg i de màxima ambició".