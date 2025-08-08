Treballen per eliminar una nova plaga de rates a la Barceloneta

L’Associació de Veïns de la Barceloneta van alertar d'una nova plaga de rates a la plaça del Poeta Boscà que van detectar a principis d’agost. El veïnat ha denunciat aquesta setmana a l’Agència de Salut Pública de Barcelona que aquest cop els animals són més grans i la plaga més nombrosa. De seguida, el servei de control de plagues va intervenir i va donar resposta a la plaga activant el protocol de control.
Nius de rates als arbres
Les rates han fet nius a les capçades dels arbres de la plaça, també coneguda com la Repla i a tocar del Mercat de la Barceloneta. El veïnat del barri alerta que l’arbrat on viuen les rates es troba a tocar del parc infantil i de les terrasses de diversos establiments. Carmen Tomás, de l'Associació de Veïns de la Barceloneta, afegeix que hi ha preocupació que els animals “puguin entrar a les plantes baixes de les cases”.
Tomás explica que la resposta de l’Agència de Salut Pública de Barcelona "va ser ràpida", ja treballava en un pla d’actuació per una altra incidència comunicada al juliol i ara ha reforçat la intervenció als espais verds de la plaça.
L'Agència ha col·locat punts de control en les capçades dels arbres per atrapar a les rates. Aquests elements estan formats per caixes d’esquers amb rodenticides, els pesticides químics preparats per matar rosegadors. El pla d’actuació continua en actiu amb revisions periòdiques de tots els emplaçaments de control i es mantindrà en funcionament fins a la resolució del problema.
La segona plaga aquest any
Aquesta és la segona plaga que els veïns denuncien aquest any a la plaça del Poeta Boscà. La primera va ser al gener i segons explica el veïnat del barri era conseqüència d’una actuació per desratitzar una zona propera, el setembre de l’any passat. L’Ajuntament i l’Agència de Salut Pública hi van intervenir per erradicar-les, però sembla que han tornat.