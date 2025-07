Educació publica les noves adjudicacions de docents amb prop de 2.900 canvis

El Departament d'Educació ha publicat aquest dilluns a la tarda les noves adjudicacions després d'invalidar el procés la setmana passada per les incidències detectades. En la nova publicació s'han produït 2.898 canvis respecte a l'anterior. Aquests gairebé 2.900 canvis afecten un 5% dels 57.000 docents que participaven del procés. El Departament d'Educació ha tornat a demanar disculpes "per totes les molèsties ocasionades". La consellera d'Educació, Esther Niubó, compareixerà aquest dimarts al Parlament per donar explicacions del succeït. Aquest cap de setmana ha apuntat a una acció "deliberada, voluntària i conscient" d'una persona en la incidència detectada.

En una piulada, Niubó ha agraït la feina als professionals del Departament i al CTTI. "Des que van detectar la incidència, han estat treballant a contrarellotge per fer la nova adjudicació de docents amb totes les garanties", ha dit. Aquest cap de setmana, la consellera ha admès que la incidència és un "fet greu" perquè anul·la el procés que afecta milers de persones. Niubó ha afirmat que té "indicis" de qui pot ser el responsable, i ha avançat que "evidentment" serà destituïda si se'n confirma la seva participació. "Les conseqüències han de ser contundents", ha afegit la consellera. L'oposició ja ha demanat explicacions i que s'assumeixin responsabilitats.

Des d'USTEC, el sindicat majoritari del sector de l'educació, qüestionen que el problema s'expliqui per una sola persona i han assegurat que fa anys que passa. En aquest sentit, reclamaran compensacions per als docents afectats i han convocat una protesta aquest dimarts al Parlament. El sindicat Professors de Secundària veu "extremadament preocupant" que el problema amb les adjudicacions s'hagi produït per un fet deliberat, conscient i intencionat d'una persona. En un comunicat, ha afirmat que si s'ha produït aquest "sabotatge" això voldria dir que s'ha utilitzat un càrrec públic per a manipular les adjudicacions i que això és "prevaricació".