Sánchez se'n va de vacances amb derrota al Congrés: cau el decret contra apagades

Derrota de Pedro Sánchez al Congrés dels Diputats abans d'anar de vacances. El decret contra les apagades que havia impulsat el govern espanyol per evitar incidents com el del passat 28 d'abril no tirarà endavant. L'executiu estatal s'ha trobat amb el "no" de fins a tres socis d'investidura -Podem, Junts i el BNG- mentre que tampoc ha comptat amb un gest del PP que s'havia insinuat en les últimes hores.

Amb la primera negativa de Podem s'havia certificat que era impossible tirar endavant el decret amb la majoria parlamentària en la qual habitualment s'ha sostingut el govern espanyol. Per això, les energètiques i el sector industrial havien pressionat els populars perquè, amb una abstenció, facilitessin l'aprovació del decret.

Fonts del PP han argumentat que no estan d'acord amb la part referida a l'apagada del 28 d'abril dins del text, recordant que no hi ha hagut ni una sola dimissió o cessament després que tot l'Estat quedés sense llum durant prop de 24 hores. Els populars també consideren que la norma és incompleta, motiu pel qual presentaran una proposició de llei a la cambra baixa espanyola per garantir inversions en matèria energètica.

El curs polític acaba aquest dimarts a Madrid amb l'últim ple del Congrés dels Diputats. Una sessió que ningú hagués pensat fa tan sols uns mesos que es faria amb la corrupció com a protagonista dels dos partits més grans de l'Estat. Malgrat que és Cristóbal Montoro qui omple les portades dels últims dies, el cas Santos Cerdán encara pesa a les files socialistes i Sánchez ha optat per un últim examen parlamentari més aviat aigualit, amb la no votació de la reforma de la jornada laboral per estalviar-se una altra derrota. Més enllà del contingut de les lleis que es votaran, el que està en joc al ple és mesurar la relació del PSOE amb els socis.

Fi de curs sense reforma laboral

El que segur que no es votarà en l'última sessió del Congrés és la reforma laboral que havia de posar en marxa la reducció de la jornada a 37,5 hores. És la mesura estrella de la ministra de Treball i vicepresidenta Yolanda Díaz per a la legislatura, però, per ara, quedarà congelada perquè falten set vots: els de Junts.

La setmana passada va haver-hi una trobada entre el Ministeri i la formació independentista amb versions diferenciades. El govern espanyol va dir que la decisió s'ajornava pel context polític i perquè volia "donar més temps" a la negociació amb Junts, mentre que els independentistes van negar haver demanat més marge. La formació presidida per Carles Puigdemont creu que la reforma pot provocar la "destrucció de llocs de treball" en comptes de generar ocupació. La patronal va agrair la "coherència" de Junts.

El ple encara és més descafeïnat perquè Sánchez no hi és. El president espanyol està de viatge a Llatinoamèrica i la seva absència té un doble pes: no podrà encaixar nous atacs del PP vinculats a la corrupció, però tampoc podrà tornar el cop als populars pel cas Montoro. En tot cas, l'ambient continuarà sent crispat en el primer ple que es produeix després dels fets de Torre Pacheco.