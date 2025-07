La Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil apunta en un informe que la mediació del despatx de Cristóbal Montoro podria haver afavorit no només empreses del sector del gas per aconseguir rebaixes fiscals a través de reformes legislatives, sinó que també hauria ajudat altres companyies a obtenir contractes de l'administració pública. En un informe avançat per Europa Press, que forma part del cas Montoro, els agents apunten que hi ha indicis que apunten que les feines d'Equipo Económico s'ampliaven a altres sectors, no només el del gas, i que podrien haver-se beneficiat de "reformes legislatives o adjudicacions de contractes públics".

Entre les empreses assenyalades hi ha Ferrovial, Abengoa, Solaria o Madrid Network, afegint que els models 347 d'operacions amb tercers de l'Agència Tributària evidencien que "tant les gasistes com els citats grups empresarials van mantenir relacions comercials amb Equipo Económico". I afegeixen els investigadors que van pagar al despatx de Montoro "quantitats elevades durant determinats períodes de temps, coincidint alguns d'elles amb reformes legislatives de les que haurien obtingut beneficis fiscals". Per a l'UCO, l'estratègia del despatx podria anar més enllà del fet aïllat i ser una "operativa habitual" aplicada a diversos sectors empresarials.

La investigació de la Guàrdia Civil comença el 2017 amb una denúncia anònima. El jutge que pilota el cas veu indicis de l'existència d'una organització amb alts càrrecs del govern espanyol implicats que haurien creat una xarxa d'influència per obtenir beneficis econòmics a canvi d'afavorir empreses del sector del gas i altres a través de modificacions de legislatives. El focus és al Ministeri d'Hisenda que pilotava Cristóbal Montoro, i el bufet d'assessoria Equipo Económico, fundat per Montoro abans de tornar a ser ministre el 2011 (ja ho havia estat entre 2000 i 2004 amb José María Aznar).

A canvi de "pagaments importants" a aquesta empresa, els polítics implicats en la trama intervenien decisivament en reformes legislatives perquè fossin favorables als interessos de les empreses en qüestió. El jutge veu indicis que els pagaments que es fan a EE no són per a un servei real, sinó per encobrir una comissió a canvi d'exercir influència per aconseguir una reforma legislativa favorable. Ara, segons l'informe de la UCO, també hauria pogut intercedir per aconseguir contractes públics.