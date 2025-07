La trama Montoro: com funcionava i qui són els implicats?

L'escàndol de corrupció que assenyala Cristóbal Montoro i el Ministeri d'Hisenda durant el govern de Mariano Rajoy és contundent, tal com es desprèn del relat del jutge de Tarragona Rubén Rus, que fa dos anys que investiga els fets i tot just aquest dimecres ha aixecat el secret de sumari. La interlocutòria, de 12 pàgines, relata de manera crua la trama que implica el ministre i alts càrrecs del Ministeri per modificar lleis a conveniència per afavorir empreses gasistes, a canvi de diners. Montoro ja ha anunciat que renuncia a la militància del PP. Què se sap fins ara de la causa? Qui són els protagonistes, a quins delictes s'enfronten i quin era el modus operandi?

Una trama que afecta el nucli dur d'Hisenda

El jutge veu indicis de l'existència d'una organització amb alts càrrecs del govern espanyol implicats que haurien creat una xarxa d'influència per obtenir beneficis econòmics a canvi d'afavorir empreses del sector del gas a través de modificacions de legislatives. El focus és al Ministeri d'Hisenda que pilotava Cristóbal Montoro, i el bufet d'assessoria Equipo Económico (EE), fundat per Montoro abans de tornar a ser ministre el 2011 (ja ho havia estat entre 2000 i 2004 amb José María Aznar). A canvi de "pagaments importants" a aquesta empresa, els polítics implicats en la trama intervenien decisivament en reformes legislatives perquè fossin favorables als interessos de les empreses en qüestió, agrupades en l'Associació de Fabricants de Gasos Industrials i Medicinals (AFGIM).

El modus operandi: pagar l'empresa que té accés a Montoro

El modus operandi era el següent. Les empreses gasistes intentaven per vies habituals influir per modificar lleis a favor seu -a través de consultores, amb reunions amb alts càrrecs...-, però sense èxit. És aleshores quan es posen en contacte amb Equipo Económico, que en poc temps aconsegueix els canvis desitjats, fins al punt que les empreses d'AFGIM els redacten els textos legals. Tot plegat, diu el jutge, a canvi de pagaments importants a la companyia. Hi ha un parell d'exemples recollits en la interlocutòria, que fan referència a modificacions legislatives per obtenir rebaixes fiscals. Una sobre l'Impost Especial sobre l'Electricitat, i l'altra per aconseguir tributar menys a l'Impost d'Activitats Econòmiques.

Les empreses contactaven amb Equipo Económico perquè elaborés un informe. Paral·lelament, contractaven la consultora Ernst&Young perquè fes la feina efectiva corregir la "falta de consistència" de l'informe d'EE. És quan intervé aquest bufet que es desencalla la situació. Per què? Un correu electrònic intervingut ho deixa clar: "És un gabinet econòmic que té accés al Ministeri d'Hisenda per aconseguir els canvis". I va més enllà: "La via més directa, com sempre, és pagar a EE que té contacte directe amb el ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro". Els pagaments a EE permeten accés a Hisenda i als alts càrrecs que poden modificar lleis ad-hoc per beneficiar unes companyies concretes, encara que tinguin les mateixes característiques.

Els diners que s'han pagat

El jutge veu indicis que els pagaments que es fan a EE no són per a un servei real -l'informe correcte el fa la consultora Ernst&Young-, sinó per encobrir una comissió a canvi d'exercir influència per aconseguir una reforma legislativa favorable. De fet, la investigació assenyala que la mateixa AFGIM va redactar i va fer arribar al Ministeri d'Hisenda els canvis legals pertinents. Les empreses implicades van pagar a Equipo Económico 779.705 euros entre els anys 2011 i 2019, poc després que el PP sortís del govern espanyol per la moció de censura de Pedro Sánchez. El jutge remarca, però, que els informes tècnics no els fa EE i que, així i tot, les minutes que cobra "multipliquen per deu", el que cobren les consultores que fan els informes correctes.

Polítics i alts càrrecs implicats

Cristóbal Montoro , fundador d'Equipo Económico i president del bufet fins a l'any 2008. Era ministre d'Hisenda quan es van tramitar els canvis que beneficiaven les empreses gasistes via EE. Segons el jutge, hauria utilitzat les seves potestats en la iniciativa legislativa per oferir beneficis al seu despatx a canvi de redactar modificacions legals a demanda de les gasistes. Va nomenar per al seu equip al Ministeri persones estretament lligades al bufet que presidia.

, fundador d'Equipo Económico i president del bufet fins a l'any 2008. Era ministre d'Hisenda quan es van tramitar els canvis que beneficiaven les empreses gasistes via EE. Segons el jutge, hauria utilitzat les seves potestats en la iniciativa legislativa per oferir beneficis al seu despatx a canvi de redactar modificacions legals a demanda de les gasistes. Va nomenar per al seu equip al Ministeri persones estretament lligades al bufet que presidia. Miguel Ferré , secretari d'estat d'Hisenda, relacionat amb EE i càrrec decisiu en facilitar que els textos legals recollissin les demandes de les empreses. Primer va dir que no es podien atendre, però el criteri canvia quan intervé el bufet de Montoro.

, secretari d'estat d'Hisenda, relacionat amb EE i càrrec decisiu en facilitar que els textos legals recollissin les demandes de les empreses. Primer va dir que no es podien atendre, però el criteri canvia quan intervé el bufet de Montoro. Pilar Mateo , subsecretària d'estat de Pressupostos i Despeses, va ser consellera i administradora d'EE. Ostentava un càrrec decisiu en la tramitació de canvis legislatius.

, subsecretària d'estat de Pressupostos i Despeses, va ser consellera i administradora d'EE. Ostentava un càrrec decisiu en la tramitació de canvis legislatius. Felipe Martínez , subsecretari d'hisenda i Funció Pública, i de la màxima confiança de Montoro. Més endavant va substituir Pilar Mateo. Se li atribueix participació en els canvis legislatius investigats.

, subsecretari d'hisenda i Funció Pública, i de la màxima confiança de Montoro. Més endavant va substituir Pilar Mateo. Se li atribueix participació en els canvis legislatius investigats. Diego Martín-Abril , director general de Tributs, hauria participat "molt activament" en els fets investigats. Era l'interlocutor amb Ernst&Young.

, director general de Tributs, hauria participat "molt activament" en els fets investigats. Era l'interlocutor amb Ernst&Young. José Alberto García , director general de Tributs en substitució de Diego Martín-Abril, va ocupar un càrrec decisiu perquè les modificacions legals tiressin endavant d'acord amb els interessos de les gasistes. Després va passar a ser soci d'Ernst&Young.

, director general de Tributs en substitució de Diego Martín-Abril, va ocupar un càrrec decisiu perquè les modificacions legals tiressin endavant d'acord amb els interessos de les gasistes. Després va passar a ser soci d'Ernst&Young. Oscar del Amo , subdirector general de Tributs Locals, càrrec clau en la tramitació de les reformes i en contacte amb les gasistes. Primer els va dir que els canvis eren inviables, però va canviar de criteri quan va intervenir EE. Correus intervinguts mostren que va rebre la redacció dels canvis legals directament de les gasistes.

, subdirector general de Tributs Locals, càrrec clau en la tramitació de les reformes i en contacte amb les gasistes. Primer els va dir que els canvis eren inviables, però va canviar de criteri quan va intervenir EE. Correus intervinguts mostren que va rebre la redacció dels canvis legals directament de les gasistes. Rogelio Menéndez , assessor del gabinet del ministre, participa en reunions de Montoro amb les gasistes.

, assessor del gabinet del ministre, participa en reunions de Montoro amb les gasistes. José María Buenaventura , director de gabinet del secretari d'estat d'Hisenda, manté reunions amb les gasistes, els demana ajuda per redactar les modificacions legals, i va cobrar diners d'Equipo Económico.

, director de gabinet del secretari d'estat d'Hisenda, manté reunions amb les gasistes, els demana ajuda per redactar les modificacions legals, i va cobrar diners d'Equipo Económico. Santiago Menéndez, director general d'AEAT, va rebre pagaments d'EE i ostentava el càrrec en els períodes en què AFGIM va contractar el bufet de Montoro.

Els noms d'Equipo Económico

Ricardo Martínez , un dels fundadors del despatx, juntament amb Montoro. Havia ocupat càrrecs importants al Ministeri d'Hisenda.

, un dels fundadors del despatx, juntament amb Montoro. Havia ocupat càrrecs importants al Ministeri d'Hisenda. Manuel de Vicente , inspector d'Hisenda en excedència, va ostentar diversos càrrecs a l'Agència Tributària, ha treballat a empreses elèctriques i ha fet feines de lobbi a Equipo Económico davant d'Hisenda.

, inspector d'Hisenda en excedència, va ostentar diversos càrrecs a l'Agència Tributària, ha treballat a empreses elèctriques i ha fet feines de lobbi a Equipo Económico davant d'Hisenda. Salvador Ruiz , soci del despatx, ha ostentat càrrecs importants a l'Agència Tributària durant el govern d'Aznar.

, soci del despatx, ha ostentat càrrecs importants a l'Agència Tributària durant el govern d'Aznar. Francisco Piedras , estret col·laborador de Montoro durant l'etapa al govern d'Aznar i soci del despatx EE.

, estret col·laborador de Montoro durant l'etapa al govern d'Aznar i soci del despatx EE. Covadonga Gómez, treballadora del departament d'administració del bufetde Montoro.

Les empreses assenyalades

Air Liquide España Patrick Emmanuel Marcel, director general Teresa R.G., presidenta del consell d'Air Liquide Jorge P.P., director de comptabilitat i impostos

Praxair España SL Eduardo G.E., president Carlos R.M., director de personal i serveis legals Jacobina E.E., responsable fiscal

Messer Ibérica de Gases SAU Rubén F.H., director tècnic Karl Andrea H., director general

Carburos Metálicos S.A. Francesco M., director general Ahmed H., vicepresident i director general de les activitats per al sud d'Europa i Magreb José Luís M.L., director d'operacions

Abelló Linde S.A . José Luís C.G., director general adjunt Juan Baltasar P.L., codirector general Isidro A.R., president

.

Quins delictes podrien haver comès?

Els fets que es descriuen podrien suposar un delicte de suborn, frau contra l'administració pública, prevaricació, tràfic d'influències, negociacions prohibides, corrupció en els negocis i falsedat documental.