Montoro es dona de baixa del PP després de ser acusat de beneficiar empreses gasistes quan era ministre

El jutjat 2 de Tarragona ha imputat Cristóbal Montoro per haver beneficiat presumptament empreses del sector del gas mentre era ministre d'Hisenda. El jutge, que fa dos anys que investiga la trama, considera que existia una organització amb càrrecs del govern espanyol i de l'administració estatal, des d'on s'hauria creat una "xarxa d'influència" per obtenir "lucre econòmic". Hi ha nou alts càrrecs del ministeri més imputats, que van influir a canvi de diners en determinades lleis per beneficiar companyies que eren clients d'un despatx d'advocats que havia fundat l'exministre abans d'entrar al govern de Mariano Rajoy. L'exministre s'ha donat de baixa del PP.

Segons han informat diversos mitjans, la trama comença amb la fundació del despatx Equipo Económico l'any 2008 per part de Montoro. Quan va arribar al Ministeri d'Hisenda l'any 2011, es van aprovar determinades lleis que beneficiaven els clients del bufet. El jutge sosté que les empreses gasistes haurien arribat, fins i tot, a redactar textos legals a canvi del pagament de quantitats importants. Les empreses en qüestió estaven agrupades en l'Associació de Fabricants de Gasos Industrials i Medicinals. Segons l'instructor, Montoro va fer ús de les seves potestats, presumptament, en la iniciativa legislativa per assegurar guanys al despatx que havia fundat.

El relat del jutge afirma que Montoro va col·locar persones vinculades al despatx d'advocats en llocs clau del Ministeri d'Hisenda, per garantir que els avantprojectes de llei i projectes de reglament es redactessin "a demanda" de les societats investigades a canvi de diners. En la causa hi ha imputats l'exsecretari d'estat Miguel Ferré, els subsecretaris Pilar Platero i Felipe Martínez, l'exdirector de l'Agència Tributària Santiago Menéndez, els directors generals de Tributs Diego Martín-Abril i José Alberto García, el subdirector de Tributs Locals Óscar del Amo i l'assessor del gabinet del ministre Rogelio Menéndez, el director de gabinet, José María Buenaventura i una vintena d'empreses que es van beneficiar de la trama.

Una de les reformes que van beneficiar les gasistes va ser una modificació legislativa per obtenir una rebaixa en l'Impost Especial sobre l'Electricitat. Uns correus intervinguts en el marc de la investigació recull com les empreses van constatar que la via per accedir al Ministeri d'hisenda era "pagar a Equipo Económico", que té "contacte directe amb el ministre Cristóbal Montoro".