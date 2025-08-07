Rajoy demana «no exagerar» amb el cas Montoro

L'expresident Mariano Rajoy ha demanat prudència i "no exagerar" amb el denominat cas Montoro pel qual s'investiga a l'exministre d'Hisenda Cristóbal Montoro per, suposadament, legislar seguint els interessos d'empreses que contractaven el seu antic despatx d'assessoria. "Tots hauríem de ser una mica més prudents perquè no passi el que va passar, per exemple, amb Francisco Camps, que va anar a deu judicis i va sortir absolt de tots. Convé no exagerar i a veure si entre tots li podem donar un punt d'equilibri a la situació, que falta fa, segons la meva opinió", ha afirmat en declaracions a la premsa aquest dijous sobre el seu antic col·laborador, ara investigat per la justícia en un cas de presumpte suborn i tràfic d'influències.
L'escàndol de corrupció que assenyala Montoro i el Ministeri d'Hisenda és contundent, tal com es desprèn del relat del jutge de Tarragona Rubén Rus, que fa dos anys que investiga els fets i tot just aquest dimecres ha aixecat el secret de sumari. El jutge veu indicis de l'existència d'una organització amb alts càrrecs del govern espanyol implicats que haurien creat una xarxa d'influència per obtenir beneficis econòmics a canvi d'afavorir empreses a través de modificacions de legislatives. El focus és al Ministeri d'Hisenda que pilotava Cristóbal Montoro, i el bufet d'assessoria Equipo Económico (EE), fundat per Montoro abans de tornar a ser ministre el 2011 (ja ho havia estat entre 2000 i 2004 amb José María Aznar).
A canvi de "pagaments importants" a aquesta empresa, els polítics implicats en la trama intervenien decisivament en reformes legislatives perquè fossin favorables als interessos de les empreses en qüestió. Concretament, primer intentaven per vies habituals influir per modificar lleis a favor seu -a través de consultores, amb reunions amb alts càrrecs...-, però sense èxit. És aleshores quan es posaven en contacte amb Equipo Económico, que en poc temps aconseguia els canvis desitjats, fins al punt que les empreses redactaven els textos legals. Tot plegat, diu el jutge, a canvi de pagaments importants a la companyia.
La Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil apunta en un informe que la mediació del despatx de Montoro podria haver afavorit no només empreses del sector del gas per aconseguir rebaixes fiscals a través de reformes legislatives, sinó que també hauria ajudat altres companyies a obtenir contractes de l'administració pública. En un informe, els agents apunten que hi ha indicis que apunten que les feines d'Equipo Económico s'ampliaven a altres sectors, no només el del gas, i que podrien haver-se beneficiat de "reformes legislatives o adjudicacions de contractes públics". Entre les empreses assenyalades hi ha Ferrovial, Abengoa, Solaria o Madrid Network, afegint que els models 347 d'operacions amb tercers de l'Agència Tributària.