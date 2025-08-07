El Govern admet cinc contractes amb una empresa d'armament israeliana fins al 2024

El Departament d'Interior ha confirmat que, en els darrers cinc anys, ha signat cinc contractes menors amb l'empresa israeliana Guardian Homeland Security S.A, dedicada a l'armament i a la seguretat, i representant de fabricants militars. Ho ha explicat la consellera d'Interior, Núria Parlon, en resposta escrita a dues preguntes parlamentàries dels Comuns i de la CUP publicada al Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya (BOPC) aquesta setmana.
Els cinc contractes es van formalitzar entre el febrer del 2020 i el febrer del 2024. L'última de les adquisicions es va produir quan el republicà Joan Ignasi Elena encara ocupava el càrrec de conseller d'Interior, i ja feia quatre mesos de l'ofensiva militar d'Israel sobre Gaza.
"Totes les compres detallades han estat destinades a formació o millora de l'equipament policial, dins del marc dels contractes menors. No consten altres contractes signats fora dels indicats", assegura Parlon en la mateixa resposta, on també concreta que l'adjudicació de contractes públics "es regeix per la normativa vigent en matèria de contractació pública" i amb criteris de "concurrència, transparència i igualtat".
La consellera ha respost així a dues preguntes parlamentàries dels Comuns i la CUP sobre els contractes signats amb aquesta empresa i amb Israel, en general, amb relació al subministrament d'armes, equipament de defensa i serveis de formació. Ambdós grups han denunciat reiteradament qualsevol vinculació institucional amb empreses relacionades amb la indústria militar israeliana.