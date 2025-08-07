Barcelona investigarà centenars d'empreses de pisos turístics a la cerca d'impostos pendents

L'Ajuntament de Barcelona i el sector dels pisos turístics ja fa temps que protagonitzen un estira-i-arronsa que impregna diversos àmbits. Primer va ser la congelació de llicències perquè no se'n poguessin obrir més, quan es van disparar els habitatges d'ús turístic (HUT) a la ciutat. Després va ser la lluita contra els anuncis il·legals que proliferaven a la capital catalana i es nodrien de plataformes com Airbnb. Més endavant va ser la voluntat d'eliminar -a finals de 2028- tots els permisos de pis turístic de la ciutat, fet que afectaria més de 10.000 llicències ara vigents. Ara, el consistori va un pas més enllà. Ha posat el focus a revisar els deures fiscals de les empreses que són propietàries o gestionen habitatges que fan negoci rebent turistes. En concret, el govern de Jaume Collboni busca aclarir si els operadors estan al corrent del pagament de l'Impost d'Activitats Econòmiques (IAE) que els pertoca.
La intenció de l'Institut Municipal d'Hisenda (IMH) és inspeccionar 463 empreses propietàries o explotadores de 2.281 pisos turístics i 280 apartaments. Se sospita que són companyies que podren superar el milió d'euros de facturació, fet que les obligaria a haver d'abonar l'IAE al consistori. Així, el Pla de regularització fiscal en el sector turístic 2025-2028 estudiarà si aquestes companyies tenen l'obligació d'abonar l'impost i si fins ara han pagat la quantitat que els hi pertoca. En cas que no ho hagin fet, l'Ajuntament pot reclamar les xifres pendents de l'any vigent més les dels tres anteriors. Més enllà d'aquesta data, els deutes haurien prescrit, expliquen fonts municipals.
De moment, ja hi ha uns primers fruïts. S'han obert 20 expedients que corresponen a 20 companyies diferents. Amb la revisió dels seus comptes, s'han arribat a recuperar 287.031 euros que ja han estat abonats per les empreses. Eren liquidacions de l'Impost d'Activitats Econòmiques que no havien pagat com tocava. El tinent d'alcaldia Jordi Valls, que capitaneja tant l'àrea d'Hisenda com la de Turisme, ha assegurat que no vol parlar de "frau" sinó d'empreses que, pel motiu que sigui, no havien satisfet les seves obligacions fiscals.
Des de l'Ajuntament remarquen que aquesta campanya per assegurar que el sector dels pisos turístics està complint amb les seves obligacions és possible gràcies a la col·laboració institucional amb l'Agència Tributària de Catalunya (ATC). El pla, a partir d'ara, és "verificar la solvència, el complment de les obligacions fiscals i l'ajust a la legalitat tributària de les empreses que gestionen i lloguen habitatges d'ús turístic".
Una relació enrevessada, Barcelona i els pisos turístics
Mentrestant, encara cueja el conflicte obert entre l'Ajuntament i la companyia Airbnb, que ha protagonitzat algunes reticències a la col·laboració en la relació amb el govern Collboni, arran de l'anunci de la voluntat de foragitar el sector dels pisos turístics de la capital catalana, en el futur. Aquest pla, el de no renovar cap llicència de pis turístic a partir de finals de 2028, correspon al mandat següent. De moment, però, l'actual equip de govern ja ha mostrat la voluntat de dur-lo a terme.