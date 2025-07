BComú llança un vídeo contra el turisme massiu a Barcelona

Primer van ser uns cartells que es van col·locar anònimament per Barcelona, per després reivindicar-ne públicament l'autoria. Després, una gran pancarta a la Rambla en què s'hi veia el missatge "tu cobres 11 euros l'hora, el sector hoteler, 4.185 euros cada minut". I ara, a més, llança un vídeo protagonitzat per l'actriu, dramaturga i cantant Bàrbara Mestanza. Aquest és el nou pas que té plantejat BComú per una campanya específica contra el turisme massiu i els seus efectes negatius. Així, l'espot, al que ha tingut accés Nació, mostra un recorregut per alguns dels punts més visitats de la ciutat i, amb un to crític, assenyala les contrapartides que es poden apreciar als barris més tensionats per la presència habitual de visitants.

El vídeo clou una campanya llançada dels comuns que ve a dir "Bcn estima el turisme massiu". El missatge és una reconversió irònica de l'estètica de les samarretes que es venen a les botigues de souvenirs i que hi inclouen un lema senzill amb un cor vermell. A la peça es pot veure Bàrbara Mestanza -coneguda per ser una de The Mamzelles però també pel seu recorregut al teatre i l'audiovisual- i hi parla directament a càmera. Durant el vídeo, es denuncia l'existència de pisos turístics a edificis que habitaven veïns, o la precarietat laboral de les cambreres de pis -o kellys- i la desaparició de comerços pensats per al veïnat.

"El turisme massiu pot ser una festa, però qui hi està convidada?", planteja la protagonista al final de l'espot. "Per a qui són els carrers on ja no s’hi pot viure i només s’hi pot consumir? Per a qui són els pisos que s’han convertit en un negoci global? Per a qui són les feines que ens cremen i no ens ajuden a pagar els lloguers?", remata un vídeo que ha estat dirigit per la directora Sílvia Subirós.

Pressió per noves mesures en un moment de debat turístic

Tot plegat forma part d'un moviment de BComú per posar pressió -i distanciar-se'n- al govern del PSC. Els comuns acusen els socialistes de voler, de facto, fer arribar més turistes a la ciutat amb projectes com l'ampliació de l'aeroport, que permetria passar dels 55 milions de passatgers actuals fins als 80, segons que va dir el secretari d'Estat de Transports i Mobilitat Sostenible del govern espanyol.

Amb aquesta proposta, BComú -exsoci del PSC a l'Ajuntament els darrers dos mandats- busca reclamar noves mesures contra els principals beneficiats del negoci turístic, com poden ser les grans empreses. De fet, en aquest sentit ja va demanar a Collboni més contundència amb companyies com Airbnb, a qui el govern d'Ada Colau va imposar una multa de 600.000 euros, quan es va mostrar la pancarta a un edifici de la Rambla.

Ara, el nou pas de la campanya contra la massificació turística es fa en un moment en què la ciutadania torna a mostrar la seva preocupació per aquesta carpeta. Al darrer baròmetre, l'accés a l'habitatge ja era el principal maldecap barceloní, mentre que el turisme era específicament el problema més important de la ciutat per al 10% dels enquestats. Contra això, de moment, el govern socialista ha nomenat un comissionat especialitzat en turisme, manté que continuarà perseguint els pisos turístics il·legals i promet que eliminarà totes les llicències d'habitatge d'ús turístic existents actualment, les legals, que suposen uns 10.000 pisos a tota la capital catalana. Això, però, tocarà aclarir-ho el mandat vinent. Abans s'espera que s'aclareixi també el futur de les terminals de creuers, que es podrien reduir si s'arriba a un acord amb el Port de Barcelona. Tot, de moment, sobrevola una capital catalana que continua fent equilibris amb unes xifres de turistes de rècord.