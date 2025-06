El Prat ampliat podria passar dels 55 als 80 milions de passatgers, 10 més dels que s'havien dit

L'ampliació de l'aeroport del Prat ha estat un dels temes que ha estat més present en la XI Nit d'Infraestructures de Catalunya, just l'endemà que el president de la Generalitat, Salvador Illa, anunciés l'acord amb Aena per a la inversió de 3.200 milions a la infraestructura.

El secretari d’Estat de Transports i Mobilitat Sostenible, José Antonio Santano, ha assenyalat que era una notícia "no només esperada per a la majoria de ciutadans sinó per al govern d'Espanya". En aquest sentit, ha mostrat la seva satisfacció i ha afegit que és una "decisió encertada i que ajudarà al progrés de Barcelona, Catalunya i Espanya".

Amb tot, Santano ha situat en 80 milions la xifra que podria arribar a moure el Prat a partir de la pròxima dècada un cop ja s'hagi ampliat la tercera pista i s'hagi construït la nova terminal. Tot i que en diverses ocasions s'havia dit que podria ascendir fins als 70 milions, el secretari situa la xifra 10 milions per sobre.

Santano ha fet referència a Madrid i ha vinculat el seu creixement amb el potencial de l'aeroport de Barajas. "Són dos aeroports importantíssims, el motor indiscutible de la nostra economia".

En la seva intervenció, Santano ha fet un repàs de l'estat de les infraestructures a Catalunya i ha reivindicat les darreres xifres d'inversió del Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible que, segons ha puntualitzat, ha anat a l'alça des del 2018. "Invertir a Catalunya és una prioritat per al govern d'Espanya", ha assegurat. El secretari d'Estat ha criticat el "tacticisme polític curt terminista" i ha reclamat un "gran pacte de país" sobre infraestructures, ja que el seu desenvolupament és un camí de "llarg recorregut".

En el discurs de cloenda de la jornada també ha participat la consellera de Territori, Sílvia Paneque, qui ha titllat l'ampliació de l'aeroport com una "oportunitat de progrés i de respecte al paisatge". A part, ha destacat que l'aeroport es complementa amb el Port com a "gran porta d'entrada" de mercaderies asiàtiques.

L'aeroport continua batent rècords

Els primers cinc mesos de 2025, l'aeroport ha obtingut una xifra històrica d'usuaris, amb gairebé 22 milions de passatgers, un 4,1% més que entre el gener i el maig del 2024. De la mateixa manera que continua batent rècords pel que fa al seu millor mes de maig amb un total de 5.176.436 passatgers, un 3,7% més que en el mateix mes de l'any passat.