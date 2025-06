Castelldefels i el Prat han mostrat el seu rebuig al projecte d’ampliació de l’aeroport després de reunir-se amb el Govern aquest dimecres.

L’alcalde de Castelldefels, Manuel Reyes, (PP) ha criticat que no hi hagi “cap mesura real” per compensar els efectes dels avions sobre la salut dels veïns mentre la batllessa del Prat, Alba Bou, (Prat En Comú) ha carregat contra la “destrucció de dos espais naturals” i s’ha mostrat preocupada pel futur del vial d’accés a la platja del Prat.

La resta d’alcaldes de poblacions afectades - Gavà, Sant Boi, Viladecans i Barcelona- han avalat la proposta, especialment pel que fa a les compensacions ambientals i la contaminació acústica, que es reduiria amb la nova operativa, que estaria en marxa el 2033.

Els alcaldes s’han reunit amb la consellera de Territori, Sílvia Paneque, l’endemà de donar-se a conèixer a l’opinió pública la proposta pactada entre el Govern, el Ministeri de Transports i Aena amb una inversió de 3.200 milions d’euros per allargar la tercera pista. El pla també inclou construir la terminal satèl·lit, remodelar la T1 i la T2 i compensacions mediambientals.

L’alcaldessa del Prat ha sigut una de les més crítiques amb el format de la reunió perquè “no ha sigut productiva”, “no s’hi han traslladat novetats” i no s’han definit com seran les compensacions ambientals. A la sortida de la trobada, l'alcalde de Castelldefels ha criticat que en el projecte d'ampliació del Prat no hi ha "cap mesura real" per la salut dels veïns, mentre que sí que n'hi ha "per la flora o la fauna".