Illa nega que l'ampliació de l'aeroport posi en perill l'estabilitat del Govern

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha assumit en primera persona la decisió d'ampliar l'aeroport del Prat, anunciada aquest dimarts i que preveu una inversió de 3.200 milions d'euros. "M'ho carrego al compte de responsabilitats", ha assenyalat en una entrevista a El Món a RAC1 en la qual ha clarificat que la modernització de la infraestructura -àmpliament reclamada pels poders econòmics- no posa en perill l'estabilitat del Govern perquè no incompleix els acords d'investidura amb ERC i els Comuns. Les dues formacions estan en contra del plantejament de l'executiu, però han evitat trencar amb Illa -amb qui han acordat els tres suplements de crèdit- per aquesta qüestió.

Preguntat sobre concrecions en el model i la capacitat per portar vols intercontinentals a Barcelona -on impera el low cost, responsable del 74% des vols que surten del Prat-, el president ha apuntat que s'implicarà "a fons" per portar trajectes de llarg radi a la capital catalana. "Aena s'hi implica amb una inversió, i el Govern s'hi implicarà perquè és essencial. La inversió és per tenir vols de llarg radi. Hi ha demanda, de manera que hi ha condicions de negoci que ho possibiliten", ha asseverat el president en el transcurs de l'entrevista. "I m'agradaria que poguéssim buscar mecanismes on puguem tenir un seguiment més minuciós d'aquesta infraestructura", ha apuntat, referint-se a la governança.

En relació a un possible augment de turistes quan s'hagi acabat l'ampliació -el calendari diu que hauria d'estar llesta del tot a finals del 2033-, Illa ha destacat que aquest no és l'objectiu de la modernització de la infraestructura. "No tinc una aproximació negativa al turisme, que és una font de riquesa. El que hem de fer és regular-lo per la via de la fiscalitat i de l'habitatge. Però l'ampliació de l'aeroport és per la Seat, pel Mobile, pel món acadèmic i pel Barcelona Supercomputing Center", ha remarcat el dirigent del PSC. Si no es posa al dia la infraestructura, ha subratllat el president, l'economia catalana quedaria "mermada" durant "dècades". L'últim intent d'ampliació va ser fa tot just quatre anys.

Pel que fa al model ambiental -el projecte afecta parcialment la Ricarda i encara té poques concrecions en matèria d'emissions-, Illa ha volgut clarificar que es "millorarà" la situació del Delta del Llobregat, que hi haurà un fons ambiental a càrrec d'Aena i que es limitarà el CO2. "No podem perdre més el temps", ha insistit el president, que en tot moment ha posat l'accent en el fet que la decisió l'assumeix ell en primera persona. Entre les raons que l'expliquen, ha indicat, hi ha la necessitat de tenir un aeroport que tingui més capacitat d'assumir vols cap a l'Àsia, perquè és on hi ha més perspectives de creixement. "El món està canviant molt ràpid", ha destacat Illa.