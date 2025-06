El conflicte obert entre Barcelona i Airbnb escala després de reunir-se: «No ha anat bé»

Una carta física arribant a la seu de l'empresa Airbnb, a Irlanda, on es fan constar tots els pisos turístics il·legals que s'anuncien a la seva aplicació a Barcelona. Així ha hagut de comunicar el govern de Jaume Collboni (PSC) a la companyia totes les ofertes pirates els darrers anys. L'última llista, de 800 adreces, es va bloquejar durant uns dos mesos i va provocar una queixa pública de l'Ajuntament. És una de les conseqüències de la disputa oberta entre la institució i la gran plataforma digital. Per resoldre-ho, aquest dimarts s'han reunit responsables d'Airbnb amb l'alcalde de Barcelona i altres membres de l'executiu municipal. "No ha anat bé", ha resolt Collboni, en sortir de la trobada.

La distància entre els interessos de l'empresa i les intencions anunciades per l'equip del PSC per al pròxim mandat, la d'eliminar totes les llicències de pisos turístics legals de la ciutat, fa de mal resoldre. Mentre el consistori s'ha centrat a reclamar a la companyia que col·labori a l'eliminació dels anuncis il·legals -amb mètodes més eficients que el correu postal- amb un nou conveni, l'empresa centra les seves preocupacions en la necessitat de fer virar el govern municipal en la seva voluntat d'acabar amb el negoci dels habitatges d'ús turístic a partir de 2028.

En una compareixença després de la reunió, però, Collboni ha tancat la porta a tórcer el braç, si continua governant el mandat vinent. "No són ells ni cap empresa les que ens han de dir quin és el nostre model turístic. Això ho decideixen les institucions", ha insistit l'alcalde. També ha insistit que estudiaran "totes les vies" administratives, civils i penals per decidir com reaccionar si l'empresa torna a vacil·lar a l'hora d'eliminar anuncis il·legals.

Les protestes d'Airbnb

A Airbnb remarquen que el camí del consistori barceloní afavoreix els hotelers i les grans empreses del sector. "Els preus dels hotels han augmentat un 33% des del 2019, arribant a un rècord de 204 dòlars de mitjana per nit, mentre la ciutat restringeix les alternatives assequibles d'allotjament a Barcelona que ofereixen els habitatges d'ús turístic", exposa la companyia en un comunicat.

De fet, recorden que mentre es volen eliminar els 10.000 pisos turístics de la capital catalana, el mateix Collboni remarca que encara hi ha marge perquè apareguin 5.000 noves places d'hotels, i 15.000 més a l'àrea metropolitana. En aquesta línia, l'empresa apunta que és una "clara contradiccó del consistori d'acabar amb el turisme de masses".