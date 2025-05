Disputa oberta entre Airbnb i Barcelona: el futur dels pisos turístics enrevessa la relació

La plataforma de lloguer turístic Airbnb i l'Ajuntament de Barcelona tenen un conflicte obert. Després d'anys de col·laboració -millorable però existent- per batallar contra les ofertes il·legals, la companyia internacional hauria trencat el pacte que fins ara aplicava i hauria deixat de despublicar els anuncis sense llicència. Això és el que ha denunciat aquest matí la primera tinent d'alcaldia, Laia Bonet, tot remarcant que això es considera un acte de complicitat també amb els negocis il·legals. "No es tracta només de l'incompliment de la dinàmica de col·laboració que havíem tingut fins ara, sinó que la fa còmplice d'una activitat que genera molèsties i que afecta un dret bàsic, el de l'habitatge", ha reblat Bonet en una atenció a la premsa, aquest dimecres.

Segons ha detallat la màxima responsable en matèria de llicències del govern de Jaume Collboni, a principis d'any l'Ajuntament havia fet les tasques habituals de persecució d'ofertes il·legals detectades a la plataforma, amb un sistema que ja va retratar Nació en un reportatge mesos enrere. Tanmateix, al contrari que les vegades anteriors, en aquesta ocasió Airbnb s'hauria negat a despublicar els 800 anuncis fraudulents que el consistori els va comunicar. Així, s'infringia una manera de funcionar que era vigent des del 2018, han precisat fonts de l'Àrea d'Urbanisme.

Fins ara, hi havia un conveni en marxa entre la institució i la companyia privada que intentava garantir una lluita conjunta contra el sector de les ofertes il·legals, que ja fa temps que a la capital catalana ha suposat la porta d'entrada a estructures mafioses. Ara, però, la companyia hauria proposat al consistori una renovació del conveni amb condicions més permissives en el temps amb les ofertes pirates: per retirar els anuncis definitivament, caldria tenir una sentència judicial ferma. Això, que fins ara no es demanava, suposaria allargar els terminis en la lluita contra la desviació de pisos residencials al mercat turístic il·legal.

Davant d'això, si bé encara no s'ha pres cap mesura administrativa de sanció, el govern municipal sí que es planteja "totes les opcions" a l'hora d'intervenir. A més, però, demana la intervenció d'altres administracions, com la Generalitat o l'Estat, per fer front a aquest nou pols que colpeja el mercat immobiliari i desafia les normes urbanístiques. "Cada pis turístic il·legal afecta doblement el dret d'accés a l'habitatge, necessitem disposar de la màxima quantitat d'eines per combatre aquesta situació", ha apuntat Laia Bonet.

Resposta a la voluntat d'eliminar pisos turístics

Per entendre aquesta nova fase de conflicte obert entre l'Ajuntament i Airbnb, però, cal parar atenció a un dels anuncis més repetits de l'administració Collboni. El cap de files del consistori ja fa temps que defensa que vol eliminar tots els pisos turístics de Barcelona -també els legals- els pròxims anys. En concret, un decret de la Generalitat permetria fer-ho a partir de finals de 2028, en el mandat següent. Segons la primera tinent d'alcaldia, la nova actitud de la plataforma de lloguer turístic és una resposta a una decisió "legítima" del govern barceloní de no renovar les llicències d'habitatge d'ús turístic en el futur.