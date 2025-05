Collboni exhibeix credencials en neteja i seguretat en el balanç del mig mandat

En una compareixença sense grans anuncis, l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha passat revista als seus primers dos anys al capdavant de l'Ajuntament. En aquest front, s'ha centrat inicialment a mostrar les credencials que pot brandar, a l'equador del mandat, en dues carpetes: la neteja i la seguretat. A finals de 2022 "el 16% de la ciutadania ens deia que el principal problema era la neteja. Avui ho diu el 5%", ha reblat el representant socialista, tot reivindicant que en aquesta àrea el consistori inverteix gairebé "un milió d'euros diari". Amb el Pla Endreça com a punt de nexe, i com a primera gran mesura de la seva etapa, Collboni ha assenyalat també que els darrers mesos s'han registrat dades positives pel que fa a la criminalitat. "Els delictes es van reduir l'any 2024 un 4,9% respecte al 2023 i en el primer timestre del 2025 la xifra s'ha enfilat fins als 8,7% menys, comparada amb el mateix període de l'any anterior", ha afegit el batlle barceloní.

Igualment, s'ha mostrat satisfet per dues mesures rellevants en habitatge: la regulació de lloguers i l'eliminació dels pisos turístics, si bé la primera és una iniciativa que depèn de la Generalitat a partir d'una norma de l'Estat i la segona és una promesa de cara al següent mandat, que correspondrà a un altre equip de govern. En aquesta mateixa àrea, sobre la possible reforma de la reserva del 30% d'habitatge protegit en els nous edificis i les grans rehabilitacions, ha reconegut que confia en les converses obertes amb Junts. Tanmateix, ha evitat donar detalls respecte a si està disposat a reduir l'Impost sobre Béns Immobles (IBI), com reclama la força liderada per Jordi Martí Galbis.

Preguntat sobre l'ofensiva permanent d'Israel contra el poble palestí i les relacions municipals amb Tel-Aviv, Collboni també ha volgut emetre un posicionament de condemna de l'acció israeliana. "El que està passant a Palestina, hauria de tenir una conseqüència. I és que el senyor Netanyahu i el seu govern acabessin davant del tribunal penal internacional per genocidi. Així és com hauria de canviar aquesta història". Malgrat això, no ha aclarit si faria algun pas més per trencar les relacions entre la capital catalana i Tel-Aviv.

D'algunes carpetes pendents, com la presentació dels interiors d'illa, gran promesa electoral, l'alcalde ha promès que aviat n'anunciaran "el primer". Mentrestant, ha deixat per a més endavant les explicacions sobre la connexió final del tramvia o sobre la presència del Barça a l'estadi olímpic Lluís Companys la temporada vinent. Sobre el futur del Port de Barcelona i la relació amb el turisme, Jaume Collboni també ha recordat unes altres converses vigents. "Estem renegociant l'acord del 2018 pel que fa a les terminals de creuers. No només s'han de reduir les terminals, hem de reduir també els creueristes d'escala. No és un tema senzill, però estem decidits a fer-ho", ha expressat l'alcalde.

De fet, Collboni s'ha felicitat pel punt actual de l'executiu. "El govern municipal arriba a l'equador de mandat amb el 85% del Pla d'Acció de Govern acabat o en marxa", rebla el títol del comunicat oficial de l'Ajuntament. Segons aquestes xifres, gairebé una tercera part de les iniciatives previstes (29%) ja estan acabades i un altre 56% està en fase d'execució.

L'oposició hi veu "propaganda" i poca ambició

Els grups de l'oposició han reaccionat a la compareixença de l'alcalde -que s'ha allargat més d'una hora- assenyalant la manca de novetats i veient-hi poca ambició. "El que fa l'alcalde avui és fer un nou exercici de propaganda sobre tot allò que diu que fa però que no té prou força per fer", ha reblat el cap de files de Junts. També ha considerat que la reestructuració recent de l'executiu socialista revela "una crisi de govern" i "castiga públicament alguns dels seus regidors i regidores que no han funcionat". Malgrat això, la formació ha mantingut la porta oberta a negociar els canvis en la mesura del 30% d'habitatge protegit.

També la màxima representant de BComú, Janet Sanz, ha aigualit el contingut de la ponència de Collboni i ha demanat "un ple extraordinari" perquè l'alcalde respongui de manera efectiva les preguntes de l'oposició sobre els dos anys de mandat socialista. "Aquest balanç és tot fum i poca brasa. El 85% de zero és zero", ha reblat Sanz. Mentre que el portaveu adjunt d'ERC, Jordi Coronas, s'ha mogut en uns termes similars. "Si a meitat de mandat tenim ja ha fet un 85% de compliment, pot ser degut a dues coses. Una, a què no és cert el que està explicant. O dos, a què el pla de mandat era molt poc ambició i ja pràcticament se'n pot anar cap a casa perquè els tècnics acabaran la feina els dos anys que venen", ha afegit el regidor republicà.

Al seu torn, el PP s'ha mostrat insatisfet amb el PSC amb les tasques en matèries de seguretat o habitatge. De fet, ha presentat una nova campanya contra el batlle socialista anomenada: "A Collboni Barcelona li queda gran".

Del govern no ampliat a la ciutat en transformació

Tal com ha explicat aquest diari els darrers mesos, Collboni arriba a l'equador del mandat amb un retrat que barreja anades i vingudes. Amb la ciutat immersa en un moment intens d'obres rellevants, el govern socialista pot defensar l'arribada a final de mandat amb un grapat de projectes urbanístics que s'hauran enllestit o avançat considerablement. A banda d'això, el cap de files del PSC a Barcelona no ha aconseguit ampliar el govern -com va prometre que faria- ni ha aprovat cap pressupost per majoria absoluta. "Hem acusat situacions de debat intern i això a vegades dificultat la interlocució i la capacitat d'arribar a acords", ha apuntat Collboni en la compareixença d'aquest dimecres.

Tanmateix, tampoc l'oposició pot bastir una alternativa política a l'Ajuntament i en l'eix social l'executiu ha obert carpetes sensibles -com els desallotjaments de la Tancada Migrant, l'antiga Escola Massana o l'assentament barraquista de Vallcarca- sense que li hagi passat especial factura.

En aquests dos anys, també s'han vist picades d'ullet al sector empresarial, com ho ha estat la reivindicació de projectes com la Copa Amèrica de Vela, la desfilada de Louis Vuitton al Park Güell o la Fórmula 1 circulant pel passeig de Gràcia. I en àmbits com l'habitatge, a més d'agilitzar els pactes amb la Generalitat per cedir solars i augmentar la construcció per part de l'administració catalana, el govern de Collboni també ha protagonitzat intervencions com l'adquisició de la Casa Orsola o la promesa que, en el següent mandat, eliminaria tots els pisos turístics de la ciutat.

A més, s'ha formalitzat la promesa electoral de presentar un Pla de Barris amb 300 milions d'euros -el doble del pressupost previ- per a un sol mandat, i també s'ha engegat una política de climatització de totes les escoles de primària de la ciutat. La gran novetat d'aquest darrer pla, a més, és que això es financia amb el que es recapta de l'impost barceloní al turisme.