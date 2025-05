La Generalitat tanca l'oficina exterior a Israel

La Generalitat tancarà aquest dimecres de manera immediata l'oficina exterior a Tel-Aviv (Israel) després d'arribar a un acord amb els Comuns. Es tracta de l'oficina d'Acció a la segona ciutat més gran d'Israel, que es va obrir el 2015, i que tenia la funció de potenciar les empreses catalanes a la zona. L'anunci s'ha oficialitzat aquest dimecres al matí, després d'una reunió entre el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, i la líder dels Comuns, Jéssica Albiach, i era una de les promeses electorals de la formació.

"Catalunya no pot restar impassible, no podem fer com si res davant l'extermini de la població civil davant l'ocupació, la colonització i la neteja ètnica d'Israel a Palestina", ha dit Albiach en una roda de premsa al Parlament, just abans del ple. La dirigent progressista ha explicat que la negociació s'ha fet en les últimes setmanes, directament amb el president, Salvador Illa. L'acord suposa el tancament de l'oficina pel genocidi d'Israel. Es podrà reobrir? "Ara mateix no sembla que hagi d'acabar el genocidi", ha indicat Albiach.

El detall del tancament, com ara quantes empreses amb relacions econòmiques amb Israel se'n veuran afectades o bé què passarà amb la plantilla de l'oficina d'Acció a Tel-Aviv, el donarà el Govern, però des dels Comuns consideren que "sobren els motius" davant d'un genocidi "que s'està veient en directe" i que ha implicat la mort de 53.000 persones assassinades, dels quals 15.000 són infants. "Què més havia de passar?", s'ha preguntat Albiach, que ha demanat que es prenguin totes les mesures necessàries des de l'àmbit internacional, europeu, espanyol i català per frenar la guerra de Gaza. "Cal una resposta a tots els nivells", ha dit.

Fa tot just un mes i mig, el Govern no era favorable a tancar aquesta oficina. Ho deia el conseller d'Empresa, de qui depenen les oficines d'Acció, al Parlament. "Tancar-la no s'ajusta al que necessitem", deia Sàmper, que recordava que es tracta d'una oficina "de mínims, tècnica i sense representació política ni institucional", centrada a ajudar en la internacionalització de les empreses catalanes i atraure inversions estrangeres.

La CUP creu que el Govern va tard

La diputada de la CUP Laia Estrada ha fet referència a les paraules de Sàmper durant la sessió de control a Illa al Parlament aquest dimecres i ha criticat que el Govern va tard en la decisió. "Han calgut 19 mesos d'extermini, 60.000 assassinats, prop de 200.000 comptant els morts per malalties, set i gana", ha reblat. En aquest sentit, Estrada ha reclamat a Illa "coherència". "Si es denuncia un genocidi cal trencar immediatament relacions amb l'estat genocida", ha conclòs mentre els diputats anticapitalistes han desplegat als seus escons una estelada i una bandera palestina.

Junts ho considera un "error greu"

Per la seva banda, el president de Junts, Carles Puigdemont, ha considerat la decisió de tancar l'oficina d'Acció un "error greu". "L'habitatge, la fiscalitat, el turisme, la indústria, les relacions exteriors... tot se sacrifica en ares de mantenir-se al poder i poder culminar l'estratègia de desmuntar Catalunya, de fer-la petita, adotzenada, irrellevant, callada, quieta. Supeditada als interessos d'Espanya i als interessos de partit", ha destacat a la xarxa social X.

També el grup parlamentari de Junts ha criticat l'acord del Govern amb els Comuns. El portaveu, Josep Rius, ha dit que el tancament de l'oficina d'Acció a Tel-Aviv "no servirà per resoldre el greu conflicte entre Israel i Palestina" i que, en canvi, "debilitarà la projecció internacional de Catalunya i perjudicarà els interessos de centenars d'empreses". En aquest sentit, ha instat Segons Junts, els Comuns estan fixant la política exterior de l'executiu d'Illa i ha conclòs que "Jéssica Albiach mana per damunt de qualsevol dels consellers del president Illa, un president que és presoner dels Comuns". Rius ha afirmat que "si fossin coherents", el PSC i els Comuns també proposarien que el govern espanyol tanqués l'ambaixada, consolats i delegacions comercials que hi té l'Estat.

ERC veu "excés d'esteticisme"

També ERC ha valorat la decisió del Govern. El seu president, Oriol Junqueras, ha dit en una entrevista a Catalunya Ràdio que veu un "excés d'esteticisme" en el tancament de l'oficina. Junqueras ha afirmat que són "molt més efectives" les mesures de caràcter econòmic sobre l'àmbit militar i l'armament, i mantenir els canals oberts, que no pas la ruptura de les relacions diplomàtiques.