Centenars de persones visiten el Parlament per la commemoració de la primera sessió de 1932

Centenars de persones han visitat el Parlament de Catalunya durant la jornada de portes obertes amb motiu de la commemoració de la primera sessió del 6 de desembre de 1932, segons ha informat la cambra en un comunicat. Amb l'objectiu d'homenatjar la primera sessió del Parlament, els visitants han recorregut espais del Palau com el saló de sessions, la sala de Mesa o el despatx d'audiències.
El president del Parlament, Josep Rull, i els secretaris primer i segon de la Mesa, Glòria Freixa i Juli Fernàndez, han saludat alguns dels assistents. Rull ha defensat que la jornada de portes obertes "vol valorar la legitimitat històrica del Parlament" i que la ciutadania "pugui conèixer la cambra i la seva història".
Durant les diferents visites guiades, els visitants han pogut veure diferents fotografies, vídeos originals i documents que recorden la jornada i la història del parlamentarisme català, com els discursos dels llavors presidents Lluís Companys i Francesc Macià en la primera sessió constitutiva i la carta que el president Francesc Farreras i Duran va escriure a l'exili adreçat a qui seria el seu successor.
La jornada de portes obertes ha començat a les 9 h amb visites guiades de 35 persones cada mitja hora, a càrrec del personal de la cambra. La Mesa va acordar commemorar anualment la sessió constitutiva de la cambra sorgida de les eleccions del 20 de novembre de 1932.