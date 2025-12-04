El Parlament avala reduir en un 31% les emissions de gasos hivernacle fins al 2030

El Parlament ha aprovat la iniciativa del Govern de reduir en un 31% les emissions de gasos hivernacle en els pròxims 5 anys. És una proposta de resolució del PSC, que ha rebut el suport d'ERC i Comuns durant el ple monogràfic sobre els pressupostos de carborni per al període 2026-2030. Vox hi ha votat en contra mentre que Junts, PPC, CUP i Aliança s'hi han abstingut.
El Govern ja va aprovar la iniciativa el 29 de juliol al Consell Executiu, però la llei de canvi climàtic estableix que és el Parlament qui ha de donar llum verda als pressupostos de carboni. La cambra també ha aprovat la proposta transaccional entre PSC, ERC i Comuns que insta l'executiu a aprovar al tercer trimestre del 2026 el pressupost de carboni per al període 2031-2035.
El ple ha aprovat la proposta del grup parlamentari del PSC sobre la validació dels pressupostos de carboni acordats pel Govern. La cambra ha avalat així els pressupostos de carboni per al període 2026-2030. Hi han votat a favor els socialistes, ERC i Comuns, i Vox ho ha fet en contra. Així, s'hi han abstingut Junts, PPC, CUP i Aliança.
Acord entre PSC, ERC i Comuns
A banda, el PSC també plantejava dues propostes més, però el grup de Ferran Pedret les ha transaccionat amb ERC i Comuns. D'aquesta manera, el redactat final de la proposta conjunta insta el Govern a aprovar durant el tercer trimestre de l’any 2026, el pressupost de carboni 2031-2035, així com el valor de pressupost global per al 2040, i el valor de 482 MtCO2-eq per al 2050. Tots els grups hi han votat a favor menys PPC i Vox, que ho han fet en contra.
Tal com indica el redactat de la proposta de resolució dels tres grups, el Govern es basarà en la proposta que lliurarà el Comitè d’Experts sobre el Canvi Climàtic (CECC), prenent com a referència els límits d’emissió recomanats i la seva distribució sectorial, als efectes que l'executiu pugui elaborar la seva proposta per la remissió al Parlament.
De la mateixa manera, s’insta al Govern a presentar anualment, en el darrer trimestre de l’any, un informe del progrés sobre les emissions i el grau de compliment del pressupost vigent, prenent de referència el sostre d'emissions fins al 2050, normativitzar la tramitació i impulsar, durant el primer trimestre de l’any 2026, una modificació de la Llei 16/2017, de canvi climàtic.
L'objectiu és que s'hi especifiqui el procediment d'aprovació i converteixi aquests pressupostos en un límit legal, vinculant més enllà dels cicles electorals, i exigible per períodes quinquennals, preveient alhora els recursos necessaris perquè el CECC pugui exercir plenament les funcions de proposta, seguiment i avaluació dels pressupostos de carboni que la mateixa Llei li atribueix.
Així mateix, amb la modificació precedent, el text final també reclama establir l'obligació que tota gran infraestructura de mobilitat, logística o aeroportuària disposi d'un informe preceptiu i vinculant de compatibilitat amb els pressupostos de carboni i amb els objectius de la Llei, com a condició indispensable per a la seva autorització.
Al marge de la proposta transaccionada entre PSC, ERC i Comuns, els republicans també havien reclamat que s'assegurés la continuïtat del CECC, garantint pressupostàriament i competencialment l'òptim desenvolupament de les seves tasques. El Parlament ha donat llum verda a aquesta proposta d'Esquerra.
La cambra també ha aprovat la proposta dels Comuns on insta el Govern a incorporar explícitament el principi de justícia climàtica en la distribució sectorial i territorial dels esforços de reducció d’emissions dins dels pressupostos de carboni, garantint que les càrregues no recaiguin de manera desproporcionada sobre les llars amb menys recursos i els territoris socialment i ambientalment més tensionats.
Junts denuncia el "retard" pressupostari
La cambra també ha avalat la proposta de resolució de Junts que denuncia el "retard" en el desplegament dels pressupostos. El text aposta per revertir la situació a partir d'una infraestructura de dades d’àmbit català per "sistematitzar el càlcul de pressupostos i petjada de carboni a escala territorial" per tal de disposar de dades unificades. Així mateix, el ple ha aprovat que el Comitè d’Experts sobre el Canvi Climàtic presenti anualment al Parlament un informe sobre el seu grau de compliment dels pressupostos.
Per altra banda, la cambra ha avalat la proposta de la CUP que insta l'executiu a modificar la llei del canvi climàtic per garantir que els pressupostos de carboni tinguin rang de llei. "Cal garantir que siguin jurídicament vinculants i exigibles en totes les polítiques públiques", subratlla el text, avalat pel ple.
El PPC rebutja "nous mecanismes impositius"
El Parlament ha aprovat la iniciativa del PPC, que planteja crear noves línies de finançament i subvencions directes per incrementar el suport a les petites i mitjanes empreses per a dur a terme inversions en eficiència energètica. El text també advocava per "reduir l'excessiva regulació administrativa" existent en l'àmbit de la descarbonització.
El Parlament ha rebutjat la proposta de Vox que reclama la "reprovació" de la presentació i tramitació dels pressupostos de carboni de la Generalitat. En tombar-se aquesta proposta de rebuig, el ple ha continuat votant la resta de resolucions dels grups parlamentaris. Només el mateix partit d'Ignacio Garriga ha votat a favor del text de Vox, que representava una esmena a la totalitat. Aliança s'hi ha abstingut.
El ple ha tombat la iniciativa d'Aliança, que critica que els pressupostos de carboni "obren la porta" a nous mecanismes impositius que derivaran a una "doble imposició climàtica". Per això, proposaven suprimir immediatament figures fiscals com l'impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica (IECO2) o l'impost sobre les activitats i instal·lacions que incideixen en el medi ambient.