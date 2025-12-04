Desapareix la marca Agbar: Veolia unifica el negoci

L'empresa Veolia, dedicada a la gestió de residus, aigua i energia, ha unificat el seu negoci a l'Estat i deixarà de fer servir la marca Agbar. L'empresa integrarà tots els recursos i materials que tracta sota un sol nom i justifica que "per continuar actuant i respondre de manera eficaç" als reptes "ecològics, econòmics i de salut", està "reforçant" la seva organització.
Aquest canvi implica deixar de fer servir altres marques "locals", com Hidraqua, Hidrogea o Aquambiente, entre altres. En un comunicat, Veolia també explica que s'ha fixat com a objectiu augmentar en un 40% la facturació fins al 2030. L'empresa presta el servei d'aigua potable a 13 milions de persones a Espanya, tracta gairebé 825.000 tones de residus a l'any i produeix 2.713.000 MWh d'energia local, segons els seus càlculs.
Amb aquesta nova organització, liderada per Daniel Tugues, director de Veolia a l'Estat, vol promoure un "enfocament integrat" per combinar "la innovació d'avantguarda i arrels locals sòlides" i, d'aquesta manera "aprofitar l'experiència global del grup i les fortaleses combinades dels seus equips".
Veolia ha anunciat que impulsarà "noves ofertes i enfocaments" en àrees com la reutilització d'aigües residuals, la dessalinització, el desenvolupament de xarxes de fred i calor al port de Barcelona i el monitoratge de les aigües residuals als laboratoris. "En unir totes les nostres activitats sota una sola organització i marca, com fem a totes les nostres geografies, estem enfortint la nostra capacitat per oferir serveis sostenibles i resilients a comunitats i indústries a tot el país", exposa la CEO de Veolia, Estelle Brachlianoff.