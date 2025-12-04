Allau d'absències al Parlament per les infiltracions i l'espionatge: «Tenen molt poca vergonya»

04 de desembre de 2025

Publicat el 04 de desembre de 2025 a les 16:32

Junts, ERC, els Comuns i la CUP han carregat contra l'allau d'incompareixences a la comissió d'investigació de les infiltracions policials i l'espionatge. "Els hi hauria de caure la cara de vergonya", han lamentat els diputats Francesc de Dalmases, Mar Besses, Andrés García Berrio i Xavier Pellicer. Tots quatre es refereixen a diverses absències després de la citació del Parlament: el ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska; l'exdelegada del govern espanyol a Catalunya, Maria Eugènia Gay; l'exdelegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo; i altres càrrecs de la policia espanyola. La seva incompareixença ja ha estat transmesa a la mesa del Parlament, que ho porta a la Fiscalia, tot i que no hi ha massa expectativa que el ministeri fiscal atengui les peticions. Els representants dels Comuns i ERC no han demanat la dimissió explícita de Grande-Marlaska, tot i que consideren que no és el millor nom per situar-se al capdavant de la cartera d'Interior. Informa Lluís Girona.

