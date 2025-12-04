Els grans empresaris rebutgen els discursos antiimmigracio i recorden la necessitat de mà d'obra estrangera

És l’estudi més ambiciós sobre el fenomen demogràfic fet per una patronal a l’estat espanyol. Aquest dijous, la Societat Barcelonesa d’Estudis Econòmics i Socials, think tank de Foment del Treball, ha presentat a Madrid l’estudi L’Espanya dels 50 milions, elaborat per Opina 360. L’empresariat català ha volgut escenificar la rellevància d’aquest debat, sacsejat per la demagògia de l’extrema dreta, i proposa un gran Pacte Social per afrontar els reptes demogràfics de la societat espanyola en un moment en què la demografia deixa de ser una dinàmica social per convertir-se en una variable estratègica del desenvolupament econòmic.
El president de Foment, Josep Sánchez Llibre, ha estat molt gràfic quan ha dit: “Necessitem la immigració com aigua que bevem. L’economia necessita la immigració per progressar”. I ha fet un advertiment als corrents xenòfobs, sense esmentar-los, defensant un Pacte Social que impedeixi associar el fenomen migratori amb inseguretat i violència: “Hem d’evitar la temptació de les solucions fàcils”. Sánchez Llibre ha estat acompanyat del director del think tank, Fèlix Riera, i del director d’Opina 360, Juan Francisco Caro.
Sánchez Llibre ha emfasitzat que la immigració és necessària “sí o sí per poder ser més productius, més competitius, per poder generar més riquesa i poder reduir les desigualtats i reforçar la cohesió social”. Hi ha preocupació en els sectors econòmics per la dificultat de solidificar un debat rigorós sobre el fenomen migratori. És per això que Fèlix Riera ha insistit en la voluntat científica de l’estudi, aportant dades per contribuir a un debat públic més serè sobre aquesta realitat: “Volem pensar sobre dades, no sobre percepcions”.
La propera dècada hi haurà un desequilibri al mercat laboral entre els qui es jubilaran i els qui s’incorporaran, produint-se un dèficit d’1,4 milions de treballadors. D’aquesta manera, 6,3% dels llocs de treball no podran ser coberts i serà necessari incorporar cada any prop de 140.000 persones en edat laboral per cobrir aquest dèficit. Això alhora que es mantindrà el repte de preservar la sostenibilitat financera del sistema davant l’augment de les persones pensionistes i la despesa de prestacions. Un sudoku social que passa, discursos demagògics a banda, per més immigració.
Dos terços d'entrevistats consideren positiu arribar als 50 milions
L’estudi aporta una enquesta que mostra que dos terços de la ciutadania (67,8%) creu que arribar als 50 milions d’habitants seria positiu per a l’economia espanyola. El 40,5% dels entrevistats creu que l’arribada de població estrangera té efectes positius en el creixement, mentre que un 27,9% esmenta l’augment de la inseguretat i el 23,5% assenyala una major pressió sobre els serveis públics.
Sobre la fórmula d’acollida dels estrangers, un 38,4% aposta per facilitar els permisos de treball o d’estudi a les persones estrangeres, però alhora restringint la concessió de la nacionalitat. Un 31,5% defensa facilitar els tràmits per a la regularització de migrants i un 25,9% restringir les concessions d'asil i els visats d’entrada al país.