Sánchez manté l’objectiu d’esgotar el mandat tot i no tenir contacte amb Junts

El president espanyol, Pedro Sánchez, ha admès que malgrat els seus gestos, en aquests moments no hi ha contactes amb Junts. S’ha receptat “paciència” i s’ha mostrat confiat que el seu executiu serà capaç de reconduir la situació. En conversa informal amb els periodistes en el marc de l’acte institucional de la Constitució, Sánchez ha insistit que manté el seu objectiu d’esgotar el mandat el 2027. Creu que hi ha una majoria dels socis de la investidura que aposten per allargar la legislatura. Per això ha apuntat que està disposat a lluitar “fins al final” perquè s’aprovin els pressupostos generals de l'Estat.
Segons el president espanyol, malgrat el “quadre complex”, el seu executiu ha aconseguit guanyar totes les batalles legislatives importants. En aquest marc, creu que més enllà de Junts, els socis mantindran el seu suport. Ha fet una menció especial al portaveu d’ERC, Gabriel Rufián, que “és un gran valor” dels republicans, i de qui hi ha “moltes coses a aprendre” en xarxes socials.
El retorn de Puigdemont, clau per la "normalització"
Fonts de la Moncloa consideren que el retorn de l’expresident de la Generalitat i líder de Junts, Carles Puigdemont, és clau per al restabliment de les relacions amb la seva formació. Fins que no pugui tornar, admeten, no es podrà recompondre la legislatura. El 2026, afegeixen, ha de ser l'any de la plena "normalització" de la situació a Catalunya. Situen el focus en els mesos de març o abril, en què el TC haurà enllestit les sentències sobre l’amnistia i la seva aplicació al delicte de malversació. Després, segons aquestes fonts, “la legislatura es pot recompondre”.
Paral·lelament, fonts de l'entorn del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha apuntat que donen per fet que Junts no donarà suport a cap moció de censura, i que mentre duri la legislatura Sánchez complirà amb els compromisos amb la formació de Puigdmeont.
Protegir la salut pública
Sánchez també ha recordat, aprofitant l’acte institucional de la Constitució, que l’article 43 de la Carta Magna “consagra l’obligatorietat i la garantia de la salut pública”. La sanitat pública, ha dit, és “un dret de tots i no el negoci d’uns quants per omplir el seu compte de resultats".
El president del govern espanyol ha advertit que utilitzarà “tots els mecanismes de l'estat de dret” per “defensar una sanitat pública, gratuïta, universal i equitativa” davant les “retallades, els augments de la llista d’espera i les privatitzacions del PP”. Una referència al cas de l’Hospital de Torrejón de Ardoz, que segons diverses informacions va modificar el sistema de triatge d’Urgències per afavorir els pacients que generaven més ingressos.
La defensa de la democràcia a l'Estat
En declaracions als mitjans, Sánchez també ha ironitzat sobre el fet que “els profetes del desastre que diuen que Espanya és una dictadura, que es trenca i que s’enfonsa” siguin els “nostàlgics de la dictadura franquista o els seus hereus”, en referència a Vox i el PP. Segons el president espanyol, “cal dir alt i clar que Espanya avui viu un dels millors moments de la història democràtica”, perquè “creixerà aquest any un 2,9% del PIB, representa el 40% del creixement de la Zona Euro, és el primer país d’Europa que crea més ocupació i el tercer en reducció de la desigualtat”.
També ha reivindicat l’article 10 de la Constitució, que fa referència a la Declaració Universal dels Drets Humans, per defensar la posició del seu executiu davant “el neoimperialisme de Putin i el genocidi del primer ministre Netanyahu a Palestina” i per “fer una crida al compliment del dret internacional a Llatinoamèrica”, en referència a la crisi a Veneçuela.