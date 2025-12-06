El conseller d’Agricultura de la pesta de 1994 recomana al Govern «barra lliure» per eliminar senglars

Fa 30 anys hi va haver un brot de pesta porcina a Catalunya que va obligar a sacrificar prop d'un milió d'animals en granges industrials. Ho recorda Francesc Xavier Marimon, el conseller d’Agricultura entre el 1992 i el 1999, que recomana al Govern donar “barra lliure” per eliminar senglars arreu de Catalunya donat el risc que suposen per propagar de formar ràpida la pesta porcina africana (PPA). Marimon va lidiar l’any 1994 amb un brot de pesta porcina clàssica que va afectar Catalunya i alguns punts de l’Estat. En una entrevista a l’ACN, recorda que la crisi va ser molt important i que el sector va sortir reforçat gràcies a les ajudes que van arribar de la Unió Europea. L’exconseller Marimon també recorda que l’aleshores president Jordi Pujol estava “absolutament implicat”.
Marimon explica que la pesta porcina clàssica d'aquella època va afectar granges principalment a la demarcació de Lleida i a les comarques Centrals. La principal diferència d'aquell brot i el que ara mateix viu Catalunya és que el del 1994 es tractava d’una variant de la malaltia que tenia vacuna, però aleshores no estava autoritzada. També cal tenir en compte que ara només està escampada entre senglars, és a dir fauna salvatge, i fa 30 anys va entrar directament a les explotacions ramaderes.
Tot i les diferències, l'aleshores conseller d'Agricultura explica que des del Govern van actuar d’una manera “molt similar” a la que s’ha fet ara. Es van tancar les zones on hi havia granges afectades, però a més a més es va procedir al sacrifici i “enterrament immediat” dels animals. Van ser prop d’un milió de porcs sacrificats en uns 6 mesos que va durar la crisi. Marimon assegura que el sector es va “recuperar bé” d’aquella situació gràcies a la Unió Europea (UE), que "es va portar extraordinàriament bé", al Ministeri d’Agricultura, amb l’aleshores titular Loyola de Palacio, i al Govern, que va haver de fer un “esforç notable”. Concretament, la UE es va fer càrrec del 50% dels porcs sacrificats i la resta a parts iguals entre l’Estat i Catalunya.
Pel que fa al president Pujol, Marimon recorda que li estava a sobre cada dia mentre durava la crisi. Li va repetir en reiterades ocasions que el sector havia de rebre ajuda per sortir-se’n d’aquesta situació. L’exconseller no amaga, però, que va ser una “lluita dura” però gràcies a la col·laboració de tots els ramaders implicats i sobretot també els veterinaris “que van actuar d’una forma extraordinària”.
“La PPA és més complicada que la clàssica”
L'exconseller alerta que la PPA és més complicada que la clàssica, ja que el fet que es doni en fauna salvatge comporta una sèrie de moviments d’animals que no es poden controlar. A això cal afegir-hi que la població de senglars a Catalunya ha crescut exponencialment i, per tant, apunta que el primer que caldria fer és fer un “gran esforç” per reduir-la i tallar el focus d’infeccions. Malgrat tot, Marimon admet que per les notícies que li arriben creu que “s’està actuant correctament” des de la declaració del brot.
De fet, Marimon relata que ha estat en contacte a través de missatges amb l’actual conseller Òscar Ordeig, a qui li ha recomanat incidir encara més en la captura d’animals. Per això aposta per permetre la utilització de caixes de captura de senglars, ja que és un sistema que permet caçar molts exemplars que s’atansen a la gàbia atrets pel menjar i s’hi queden atrapats.