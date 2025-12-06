Illa diu que la «millor» manera de defensar la Constitució és «no apropiar-se'n»

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha afirmat aquest dissabte que la "millor" manera de defensar la Constitució és "no apropiar-se'n", en una publicació a X el dia de la Constitució. Illa l'ha definit com un "símbol" de la unió de diferents visions del "projecte comú" d'Espanya, i ha aspirat a un canvi en matèria d'habitatge. "Hem avançat molt durant aquests 47 anys en matèria de drets, però encara queda molt per fer, per exemple, en matèria d’habitatge", ha assegurat. El cap de l'executiu no assistirà a l’acte institucional de Madrid, ja que visita el Centre de comandament avançat del dispositiu de contenció pel brot de pesta porcina africana (PPA), des de Santa Perpètua de Mogoda.\r\n