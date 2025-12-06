Junqueras critica la Constitució i afirma que s'ha utilitzat «contra les ànsies de llibertat del nostre poble»

D'altra banda, el president d'ERC, Oriol Junqueras, ha criticat la Constitució i ha afirmat que la Carta Magna s'ha utilitzat "contra les ànsies de llibertat del nostre poble". "Una constitució, un règim que no ens representa i que han volgut utilitzar contra les ànsies de llibertat del nostre poble", ha afirmat Junqueras en una piulada a X coincidint amb el 6-D, Dia de la Constitució. El president d'ERC ha fet una crida a "trencar amb el règim del 78" i a "guanyar sobirania en cada pas". "El règim del 78 no ens representa i la seva Constitució l'han volguda utilitzar contra les ànsies de llibertat del nostre poble. Trenquem el règim del 78", ha insistit Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) en el seu compte oficial a X.\r\n