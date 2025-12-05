Illa contraataca amb la gestió de la pesta porcina i acusa Junts de mal govern

El Parlament ha viscut una sessió de control anòmala. Els consellers ja van respondre l'oposició per obrir el ple dimecres al matí, com és habitual, però el president ho ha fet aquest divendres a la tarda, de manera excepcional, a causa del seu viatge a Mèxic. Però més enllà de l'alteració del calendari, el control a Salvador Illa ha estat marcat també per una oposició que l'ha collat pel seu paper telemàtic en la gestió de la crisi sanitària. De fet, l'enuig dels grups parlamentaris havia arrancat quan Illa encara aterrava a l'aeroport del Prat.
Fonts parlamentàries d'ERC i Junts han manifestat cert malestar perquè el president passava pel centre de comandament de la pesta, a Santa Perpètua de Mogoda, abans de comparèixer al ple de la cambra. Els republicans han demanat fins i tot al president de la cambra, Josep Rull, que avancés l'inici de la sessió a les 14 hores, dues hores i mitja abans del previst, però finalment no ha prosperat. Amb tot, Illa ha cancel·lat finalment el desplaçament al centre de comandament, ha passat per Palau, ha dinat i ha anat cap al Parlament. Mentrestant, s'anunciava que el govern espanyol investigava si la pesta porcina havia sortit d'un laboratori.
Intercanvi de retrets entre Illa i Junts
Encara amb possible jet-lag, Illa no ha tingut un ple tranquil. La primera pedra, per ordre de representació a la cambra, l'ha posat Junts. Mònica Sales ha sentenciat que Catalunya té un "president absent" i l'ha instat a demanar disculpes per no haver suspès l'agenda i el viatge a Guadalajara. "Falla quan cal gestionar i calla quan cal exigir", ha dit Sales, també en referència als incompliments del PSOE cap a Junts que aquesta setmana ha reconegut Pedro Sánchez per mirar de refer relacions. El primer resultat d'aquest gest, per cert, es va percebre aquest mateix dijous, quan Junts va pactar amb el PSOE i el PP tirar endavant la llei contra la multireincidència al Congrés. La legislatura a Madrid, doncs, sembla que no està morta.
En tot cas, Illa no ha mencionat la situació política a l'Estat i s'ha centrat a defensar el seu paper en la gestió de la pesta porcina des de Mèxic. El president ha agraït la col·laboració de Junts pel que fa a la crisi sanitària, però ha dit que estan més preocupats d'atacar-lo: "No van pel bon camí", ha sentenciat Illa, una frase que ja se li ha sentit en altres ocasions cap a la formació independentista. El president ha insistit que la seva agenda només la decideix ell i que ha fet seguiment de la crisi des de Mèxic. "Entenc la crítica política, però en aquest cas sobra; s'estan fent les coses el millor que es poden", ha conclòs un Illa que ha acusat Junts de mal govern, apuntant que quan estaven a l'executiu no feien tot allò que ara demanen com a oposició.
ERC i la CUP, també crítics amb Illa
ERC, com ja havia fet durant tota la setmana, també ha estat crítica amb el fet que Illa continués a Mèxic enmig de la crisi sanitària. Josep Maria Jové ha constatat que la gestió de la pesta porcina demostra la "manca de lideratge polític" que en diverses ocasions ja han utilitzat els republicans per descriure el president. "La seva presència era més necessària que mai; una cosa és gestionar i l'altra és liderar, i això és estar en primera línia al costat de la ciutadania", ha sentenciat el dirigent republicà. La resposta d'Illa? "No he comès cap error", ha dit, a la vegada que ha defensat que l'agenda a Mèxic "demostra l'ambició" del seu Govern. En la mateixa línia, ha reivindicat la feina que han fet els seus consellers davant la crisi sanitària: "Encara no trec pit, perquè queda molta feina per fer", ha conclòs.
Per la seva banda, la CUP també ha recriminat que Illa fos a Mèxic mentre desplegava la Unitat Militar d'Emergències (UME). El diputat Dani Cornellà ha acusat Illa de buscar "la foto" amb la sol·licitud de presència militar a les zones afectades per la pesta porcina. "Jo no busco la foto, jo busco activar tots els recursos per poder contenir els brots", ha respost Illa, que ha reiterat que calia activar l'UME: "Si hi ha una unitat especialitzada, s'ha d'activar", ha dit. El president, amb un cert to d'enuig, ha clos així les interpel·lacions dels tres partits independentistes, que aquest divendres s'han posat d'acord en la crítica al president.
Els Comuns, una nova línia vermella
Pels Comuns ja hi havia una línia vermella en les sancions pels incompliments de la llei d'habitatge a l'hora d'asseure's a negociar els comptes, i aquest divendres n'han posat una altra sobre la taula: les bonificacions del transport públic. El grup parlamentari de Jéssica Albiach fa dies que demana que es mantinguin els descomptes als títols de cara a l'any vinent sota les mateixes condicions que ara, cosa per la qual també pressiona ERC. En tot cas, els Comuns s'han reunit aquest mateix divendres abans del ple amb el Departament de Territori i, si bé han trobat bona predisposició del Govern, no hi ha hagut cap acord concret.
Part de la rebaixa depèn de la Generalitat i una altra part del Ministeri de Transports. "Que Paneque parli amb Puente, que Illa parli amb Sánchez, que parlin amb qui vulguin", diuen des dels Comuns, que exigeixen que la rebaixa del preu dels títols, especialment la T-Jove i la T-usual, estigui tancada abans de l'1 de gener. Si no, Albiach ja ho ha deixat clar: "No es pot parlar de pressupostos si es carreguen les rebaixes d'aquests abonaments, no ens asseurem a parlar". Illa ha tingut una resposta breu al desafiament dels seus socis: "Jo sí que seuré". El cronòmetre pels pressupostos, que avui han passat més desapercebuts per la gravetat de la pesta porcina, continua corrent i cada cop sembla més complicat per al Govern.