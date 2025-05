L'ONU denuncia que Israel continua obstaculitzant l'entrega d'ajuda humanitària a Gaza

Les Nacions Unides denuncien que Israel continua obstaculitzant l'entrega d'ajuda humanitària a Gaza, malgrat el risc de fam a la Franja i la creixent pressió internacional. Segons ha explicat el portaveu de l'ONU Stéphane Dujarric, els equips de l'ONU van esperar "durant hores" el dimarts per passar els controls de les autoritats israelianes. "Tot i que han arribat més subministraments a la Franja de Gaza, no hem pogut assegurar l'arribada d'aquests subministraments als nostres magatzems i punts de lliurament", ha remarcat Dujarric. El coordinador d'ajuda d'emergència de l'ONU, Tom Fletcher, va avisar dimarts al matí que 14.000 nadons podrien morir a Gaza en les pròximes 48 hores si no els arriba ajuda humanitària.

Segons l'oficina d'afers humanitaris de l'ONU (OCHA), Israel va autoritzar dilluns a nou camions d'ajuda humanitària per travessar la frontera de Kerem Shalom, però només se'n va permetre l'entrada a cinc. En paral·lel, el govern de Benjamin Netanyahu va anunciar l'inici d'un atac "sense precedents" contra Khan Yunis, una zona al sud de la Franja on viuen més de 170.000 persones, segons dades de l'OCHA.