Més de 9.000 anuncis de pisos turístics d’Airbnb a Catalunya són il·legals

Recompte de fraus en el sector de l'habitatge. La Inspecció de Turisme de la Generalitat ha identificat més de 9.000 anuncis de pisos turístics il·legals que es promocionen a Airbnb, arreu de Catalunya. 6.200 d'aquests, quasi un 70%, són a la ciutat de Barcelona.

Això vol dir que del total de 19.400 pisos de la plataforma a la capital catalana, 1 de cada 3 no té llicència turística. Dels pisos que es publiciten a la plataforma a Barcelona, el 61% són ofertes de lloguers de curta estada i la majoria de propietaris, un 75%, tenen més d'un lloguer publicitat a Airbnb.

La troballa que ha estat possible gràcies a l’eina tecnològica del Govern per cercar habitatges sense registre a les principals plataformes d’oferta d’aquests allotjaments, segons ha avançat El matí de Catalunya Ràdio. A Catalunya, un pis turístic és aquell que es lloga per estances de curta durada (31 dies o menys).

La Generalitat ha reclamat recentment a Airbnb la retirada d’aquests anuncis. D’altra banda, fonts de Turisme han precisat que aquesta publicitat no està inclosa en els més de 65.000 anuncis que el Ministeri Drets Socials, Consum i Agenda 2030 va demanar blocar aquest dilluns a Airbnb.

El govern va aprovar el 2023 un decret llei per regular els habitatges d'ús turístic mitjançant una llicència urbanística prèvia i d'una autorització turística en un total de 262 municipis. S'ha d'aplicar en zones que presenten problemes d'accés a un habitatge permanent o que ja tenen més de 5 pisos turístics per cada 100 habitants, o bé que compleixen ambdós requisits.