El govern espanyol obliga Airbnb a retirar més de 65.000 anuncis de pisos turístics il·legals

El Ministeri de Consum ha imposat a la multinacional Airbnb la retirada de 65.935 anuncis de pisos turístics il·legals, tal com ha anunciat aquest dilluns. El govern espanyol s'ha emparat en tres resolucions judicials per bloquejar les ofertes que no compleixen les normatives sobre habitatge de les diferents administracions, entre les quals hi ha la catalana. Alhora, segons fonts del Ministeri consultades per elDiario.es, la justícia també ha instat la companyia a eliminar una primera tanda de 5.800 pisos de manera "immediata".

És la mesura del govern espanyol després que el Tribunal Superior de Justícia de Madrid hagi avalat la seva actuació i hagi desestimat un recurs d'Airbnb. I és que els pisos afectats es troben, a més de la capital de l'Estat, a Catalunya, el País Valencià, les Balears, Andalusia i Euskadi.

Aquestes irregularitats consisteixen, principalment, en la manca d'un número de llicència o registre, que exigeixen la majoria de normatives. Altres infraccions que ha detectat Consum són números de llicència que no es corresponen amb els oficials i l'opacitat sobre la naturalesa jurídica dels arrendadors. Això, mentre hi ha un expedient obert contra Airbnb per negar-se a eliminar milers de pisos turístics sense llicència.