Collboni adverteix Airbnb: «Ens tindrà al davant si no retira els anuncis il·legals»

Oposició frontal als pisos turístics. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha advertit aquest dissabte a la plataforma Airbnb que "assumeixi" que el 2028 s'acabarà el seu negoci a la capital catalana amb la prohibició de tots els pisos turístics. A més, li ha exigit que compleixi la legalitat actual i retiri tots els anuncis de pisos il·legals.

La setmana que ve Jaume Collboni explicarà a Airbnb aquesta decisió perquè "sembla que no ho ha entès, i pensa que penjar anuncis il·legals pressiona l'Ajuntament". "Els diré que s'equivoquen i espero que no facin joc brut perquè em semblaria greu. Si ho fan ens tindran al davant", ha reblat.

En una entrevista a Onda Cero, Collboni ha alertat l'empresa que el consistori té el "mandat democràtic" de protegir l'habitatge residencial i no es deixarà "pressionar" per canviar aquesta prioritat. Aquesta setmana, l'Ajuntament de Barcelona ha anunciat que estudia mesures després que Airbnb no hagi despenjat 800 anuncis de pisos turístics il·legals del primer trimestre d'enguany.

L'alcalde ha dit que els europeus tenen el dret a moure's, viure, treballar i instal·lar-se on vulguin de la Unió Europea, però també han de tenir el "dret a quedar-se" a les seves ciutats, sense que l'augment de preus de l'habitatge els facin fora o hagin de viure en blocs de pisos i barris col·lapsats pels turistes. Per això, davant de la "massificació turística", la ciutat "ha decidit" acabar amb els pisos turístics, uns 10.000 a la ciutat, que podrien acollir 25.000 residents estables.

En aquest context, admet que aquesta decisió ha posat "nervioses" algunes empreses "poderoses", com Airbnb, que "s'han acostumat que poden fer qualsevol cosa a qualsevol ciutat, sota la premissa del lliure mercat i la lliure competència, i no és així". "Tenim dret a quedar-nos i dir quin model de ciutat volem", ha afegit. De fet, ha assegurat que els pisos turístics "no aporten res a l'interès general de la ciutat", tot i que sí que ho facin a algunes empreses.