Barcelona ha superat els 1,73 milions d’habitants l’any 2025, amb un augment de prop de 30.000 persones el darrer any. Això fa que la ciutat tingui el volum de població més gran des del 1985, ara fa 40 anys. La població nascuda a Barcelona ja representa només el 45% del total dels barcelonins i els menors de 16 anys reculen lleument per sota del 12% de la població.

El creixement és general, segons la lectura del padró municipal l'1 de gener, no hi ha cap districte que hagi perdut població respecte a un any enrere, i està novament vinculat al moviment migratori, que suma 46.000 persones més, mentre el creixement natural de la població (de nou, negatiu) si més no s’estabilitza. També s’ha registrat un nou màxim de 1.104 persones centenàries.

En un context de creixement, però, la població nascuda a la ciutat continua disminuint. Si el 2019 va ser el primer any en què les persones empadronades no nascudes a la ciutat va ser lleugerament superior al de les nascudes a la ciutat, enguany la població autòctona es queda ja en el 45% del total. Les dades també mostren l’evolució a la baixa del percentatge de població nascuda a la resta de l’Estat -del 20% l’any 2000 al 12,8% el 2025.

Aquesta tendència ha estat compensada per l’augment de nascuts a l’estranger, que acaben de superar el 35% dels empadronats, un total de 610.000 veïns. Dit d’una altra manera, més d'un de cada tres habitants de Barcelona és nascut a l’estranger, proporció a la qual es va arribar per primera vegada ja l’any passat. Amb tot, Calvo ha remarcat que també l’arribada de persones de fora del país s’ha moderat una mica en comparació amb l’any 2023.

182 nacionalitats a la ciutat

Des del punt de vista de les nacionalitats, Barcelona té avui un 26,4% de població d’altres nacionalitats (no espanyola), un augment d’un 5,7% respecte al 2024. La diferència entre el percentatge de nascuts a l’estranger i persones de nacionalitat estrangera s’explica perquè un percentatge dels primers obtenen la nacionalitat espanyola.

En concret, el 29% dels nascuts a l’estranger residents a la ciutat han adquirit la nacionalitat espanyola, un perfil que actualment representa 1 de cada 10 persones empadronades a Barcelona.

Amb gairebé 50.000 persones, Argentina és el principal país de naixement dels nascuts a l’estranger. La resta de països d’origen més nombrosos són, per ordre: Colombià, Perú, Veneçuela, Pakistan, el Marroc, Equador, Itàlia i Hondures i Xina.