Investiguen una violació en una discoteca de Barcelona: les càmeres capten els agressors

Els Mossos d'Esquadra investiguen una presumpta agressió sexual en una discoteca del Passeig Marítim de Barcelona la matinada de divendres passat. Fins al moment, no hi ha cap detingut, tot i que el digital El Caso ha concretat que les càmeres de la zona han captat els dos atacants fugint del lloc dels fets.

La víctima, que ha presentat una denúncia davant la policia catalana, relata que va ser penetrada contra la seva voluntat per dos homes. Els testimonis consultats pel mitjà esmentat expliquen que presentava una pèrdua de sang "evident".

Tal com recull l'ACN, El Caso detalla que tant la víctima com els agressors al local d'oci nocturn del districte de Ciutat Vella són de nacionalitat estrangera. Ara, els Mossos treballen per identificar els dos atacants a partir de les imatges captades per les càmeres de seguretat i els testimonis.

Els delictes sexuals, els que més creixen a Catalunya

El darrer balanç de criminalitat del Ministeri de l'Interior recull que els delictes sexuals van ser els que més van créixer a Catalunya durant el primer trimestre d'aquest 2025 respecte del mateix període de l'any anterior, un 12,5%, passant de 902 a 1.015. En concret, les agressions sexuals amb penetració, les considerades més greus, van créixer prop d'un 27%, ja que van passar de 332 a 421. No obstant això, el total de delictes van baixar un 6%, ja que van passar de 126.843 a 119.169.

En termes absoluts i tenint en compte tots els tipus de delictes, Barcelona és la ciutat de Catalunya on se'n cometen més, amb 41.238 crims en el primer trimestre del 2025, un 7,6% menys que el mateix període de l'any passat. Aleshores, la Setmana Santa va caure a finals de març, mentre que enguany ha caigut en el segon trimestre. Per sota de la ciutat comtal, es troben les veïnes l'Hospitalet de Llobregat (5.816), Badalona (3.755) i el Prat de Llobregat (2.973).