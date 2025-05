Com es reforça Barcelona quan arriba l'estiu?

L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, va sortir a fer balanç de la primera part del mandat amb dues grans reivindicacions: la seguretat i la neteja. Amb els índex de preocupació per la netedat de la ciutat més baixos que quan va arribar, i amb una quantitat de delictes registrats que també van a la baixa, l'alcalde socialista va trobar l'excusa adequada per reivindicar la marca del "Pla Endreça". Doncs bé, ara farà tres estius que es va presentar aquesta mesura. El reforç a l'espai públic -que va barrejar tant la neteja més intensa, com l'augment del patrullatge, com la persecució més intensa sobre els manters- ara s'ha "consolidat", defensen des de l'Ajuntament.

De fet, entre el juny i l'octubre, la idea és fer créixer en 200 agents la plantilla diària disponible de la Guàrdia Urbana. Collboni ha fet èmfasi en què això augmentarà la presència a peu de carrer, el contacte amb els agents de la ciutat i, per tant, "la prevenció".

La neteja, al seu torn, també s'intensificarà amb la incorporació de 99 equips més que recorreran la ciutat. Tindran quatre focus d'actuació als carrers i les places: s'utilitzarà més aigua per esbandir zones com els eixos comercials, es buidaran les paperers més freqüentment, es consolidaran les papereres autocompactadores de gran capacitat a les platges i hi haurà més serveis per atendre la brutícia que pugui emergir als punts de més presència ciutadana.

Reforç policial i punts liles del pla d'estiu

També s'ha destacat que l'increment dels membres de la policia barcelonina s'aconsegueix a través del reforç dels torns dels guàrdies urbans i de la incorporació d'una nova promoció de 110 efectius que arriba al juny. Entre altres mesures, davant l'increment de la vida nocturna i de carrer, l'Ajuntament sosté que algunes de les funcions dels agents se centraran a fer complir la normativa de bars i discoteques, així com a controlar terrasses i el soroll que afecti el veïnat.

A més, el consistori també recorda que durant aquest estiu es repetirà la presència dels punts liles -per prevenir i atendre possibles agressions en clau masclista o LGTBIfòbica- a la platja del Somorrostro i al passeig de la platja del Bogatell durant la nit. Durant el dia, en canvi, es pot trobar aquest servei l'edifici de Direcció de Platges a l'espigó de Bogatell.

Entre altres serveis també de reforç de l'estiu es poden comptar també l'obertura dels lavabos públics al litoral (de 10h a 19:30h), l'augment de la vigilància del bosc de Collserola -el servei de prevenció d'incendis ha incoporat cinc nous vehicles per millorar la resposta en entorns forestals- o la destinació de 53 "promotors i promotores en entorns d'oci nocturn, terrasses i places" per reduir els sorolls a locals de festa.