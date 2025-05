La sacsejada nocturna que prepara Barcelona inclou obrir equipaments fins a la mitjanit

El pla per sacsejar la Barcelona nocturna, ara que ja fa uns mesos que existeix la figura d'una "comissionada de la Nit" a la capital catalana, pren cos. Les claus d'aquesta iniciativa inclouen millorar el transport, desplegar més agents mediadors que resolguin tensions sense la necessitat de posar-hi policia, fer els espais d'oci més segurs, engegar subvencions per aïllar pisos del soroll i, també amb especial rellevància, augmentar l'activitat existent de nit. Els plans de la coneguda com a "alcaldessa de nit" a Barcelona, Carmen Zapata, contemplen també que si hi ha centre cívics o equipaments esportius que tanquen entre les vuit del vespre i les deu de la nit, això es pugui allargar fins a les dotze de la mitjanit o la una de la matinada, en alguns casos.

Aquesta darrera proposta, a més, busca solucionar un dels problemes detectats a les darreres dades sobre soledat a la ciutat: una de cada tres persones d'entre 16 i 24 anys se sent sola. Algunes de les noves sessions que es despleguin en espais municipals haurien d'anar destinades a oferir noves opcions d'oci -i no només la festa- al jovent, defensa la comissionada de la Nit. Es poden arribar a programar des d'activitats de gaming comunitari fins a jornades nocturnes a museus, o propostes esportives. Això ja correspondria a les entitats i els equipaments del territori, contemplen els encarregats de repensar el marc general de la nit a Barcelona. En aquest sentit, també recorden que hi ha un ampli ventall d'escoles de música i col·lectius que voldrien tenir més accés a poder programar concerts amb facilitats. Amb aquest pla també se'ls hi podria donar resposta.

A banda, però, es planteja també "redissenyar el transport públic de nit" amb l'aparició d'autobusos en zones d'alta concentració d'activitats per "facilitar una sortida ràpida i segura". Això es podria aplicar especialment a punts com el Triangle Golf, a Sant Martí, la zona nocturna d'Aribau, a Sarrià-Sant Gervasi, o a altres punts calents de Ciutat Vella o l'Eixample. També s'hi inclouen ajustos sobre el Nitbus -alguns dels quals ja estan en marxa- i sobre les zones de recollida per a taxis.

L'alcaldessa de nit proposa també el reforç de la xarxa de "punts liles" -que atenen possibles violències masclistes- i aplicar alguns canvis en els coneguts com a "itineraris segurs". Aquest darrer projecte està plantejat com un recull de trams entre els espais de festa i els punts més rellevants de transport públic en què es va decidir desplegar vigilància de la Guàrdia Urbana, però on s'ha detectat una realitat a millorar: les patrulles de la policia barcelonina que haurien d'estar tenint cura d'aquests punts poden desaparèixer cada vegada que irromp alguna emergència i es requereix presència policial. Els agents han d'atendre la crida, asseguren els responsables municipals, i això estaria deixant sense cobrir els "itineraris segurs" en alguns casos. Per aquest motiu, la comissionada Carmen Zapata és partidària d'externalitzar aquest servei d'intervenció, que no depengui de la presència física de la Guàrdia Urbana i que el model sigui més similar al d'una figura de mediació.

De fet, actualment ja existeix un projecte similar incipient: els mediadors nocturns. Aquesta mena d'agents especialitzats en gestió de conflictes estan desplegats en punts en què conviuen més tensions, però només n'hi ha sis per a tota la ciutat. La idea és triplicar aquesta xifra. De la mateixa manera, també es volen augmentar les subvencions per aïllar edificis pròxims a zones amb activitat nocturna.

Alhora, es pretén incloure un nou perfil que intervengui en el futur de la nit barcelonina: "l'agent del canvi". Aquest organisme hauria de millorar la convivència, la protecció d'activitats culturals, però també el foment de les ajudes per aïllar els habitatges afectats.

Aquestes mesures són algunes de les claus del projecte que ara quedarà integrat en una mesura de govern per redissenyar la nit barcelonina a partir d'ara i fins al 2027. Tot plegat, però, comptaria amb un pressupost ajustat. El cost associat per aquesta feina dels pròxims tres anys és d'entre 1,5 i 2 milions d'euros, segons els càlculs de l'Oficina de la Nit.