Més radars i 900 controls: les restriccions a les carreteres per al pont de desembre

Uns 460.000 vehicles sortiran de l'àrea de Barcelona entre les 3 de la tarda d'aquest divendres i la mateixa hora d'aquest dissabte amb motiu del cap de setmana de tres dies de la Puríssima, i dilluns es preveu el retorn de 250.000 vehicles entre les 12 del migdia i les 12 de la nit. Els Mossos d'Esquadra desplegaran 1.425 agents, que faran 910 controls: 293 d'alcohol i drogues, 165 de distraccions, 129 de seguretat passiva, 128 de motos, 123 de velocitat i 72 de transports.
Alteracions a les carreteres
Per millorar la fluïdesa del trànsit, l'SCT adoptarà mesures especials. Tant en l'operació sortida com retorn, a la C-16 s'eliminarà un carril entre Berga i Cercs, a la C-17 s'obrirà un carril addicional a Ripoll i el carril Bus-VAO de la C-58 quedarà obert a tots els vehicles en els dos sentits. Per a la tornada de dilluns s'instal·laran carrils addicionals en sentit contrari a l'AP-7 entre Llinars i Montornès del Vallès en sentit sud i entre Vilafranca del Penedès i Molins de Rei en sentit nord.
A més, els camions no podran circular per l'AP-7 la tarda de dilluns, entre les 17 i les 22 hores, entre Maçanet de la Selva i l'Hospitalet de l'Infant en els dos sentits. Tampoc podran circular per l'A-2 entre Cervera i Martorell, en sentit Barcelona, i entre Martorell i Cornellà de Llobregat en els dos sentits, així com per la B-23 entre el Papiol i Barcelona, la C-31 entre el Vendrell i el Garraf, a la C-32 sud entre el Vendrell i Barcelona, i la C-32 entre Montgat i Palafolls.
Els vehicles pesants també tindran limitacions aquest divendres, dissabte al matí, diumenge i dilluns a la tarda. A l'AP-7 hauran de circular pel carril de la dreta i no podran avançar entre Sant Celoni i Vilafranca del Penedès en els dos sentits. La mateixa limitació tindran a l'A-2 entre Igualada i Martorell en sentit Barcelona diumenge a la tarda. A l'AP-7 els camions no podran superar els 80 km/h a l'AP-7 on hi hagi carrils en sentit contrari.