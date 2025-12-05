El temps del cap de setmana del 6 i 7 de desembre: augment inesperat de les temperatures

Aquest cap de setmana alguns fronts travessaran el país, però no se sentiran gaire, ja que es preveu uns dies d'estabilitat i solejats, llevat d'alguns núvols puntuals. Dissabte al matí el cel estarà poc nuvolat d'oest a est i, a banda, hi haurà alguns estrats baixos al nord de Ponent, a l'altiplà Central i a valls del Prepirineu fins a mig matí.
A partir de migdia, la nuvolositat minvarà i el cel quedarà serè, tot i que puntualment es podran formar alguns núvols baixos a punts de la depressió Central al vespre. No s'esperen precipitacions per dissabte, però sí una lleugera pujada de la temperatura mínima a la meitat nord i de la temperatura màxima arreu del país.
Diumenge al matí la tònica serà semblant. El cel estarà poc ennuvolat, especialment durant la primera meitat del dia, i hi haurà núvols més persistents al nord-est de Ponent. De nou, no plourà al país, així que podrem gaudir d'un pont festiu agradable. De fet, les temperatures sorprendran i augmentaran també diumenge lleugerament, sobretot a Ponent i litoral nord i central.
Aquest dissabte, la temperatura a Barcelona començarà el dia amb uns 13 graus de mínima i es preveu arribar als 20 °C com a màxim. A Girona la jornada tindrà 1 grau de mínima i s'arribarà als 19 graus de màxima. A Lleida, el valor mínim serà de 2 graus que pujarà fins als 17 °C de màxima. I a Tarragona, s'arrancarà amb 11 graus de mínima que podran arribar fins als 21 °C segons la previsió.