Junqueras carrega contra la condemna al fiscal general de l’Estat: «El franquisme perviu»

El president d'ERC, Oriol Junqueras, s'ha referit aquest dissabte a la condemna del Tribunal Suprem al fiscal general de l'Estat, Álvaro Garcia Ortiz, afirmant que "justament perquè és injusta no és sorprenent". "El que seria sorprenent seria que el Tribunal Suprem prengués decisions justes, i això nosaltres ja ho hem explicat una infinitat de vegades", ha dit durant el Consell Nacional d'ERC a la seu del partit a Barcelona.
Junqueras ha criticat que el tribunal condemnes a "100 anys de presó a una sèrie de persones per celebrar un referèndum", tot i que el líder republicà considera que els referèndums i la seva celebració no estan contemplats en el Codi Penal i que per això són delicte.
"Hem vist com el Tribunal Suprem obviava una reforma del Codi Penal i la supressió del delicte de sedició i mantenia íntegrament la pena, com si aquell Codi Penal no s'hagués reformat", ha detallat.
Per Junqueras, l'enèsima decisió del Tribunal Suprem constata que "el franquisme, que és la versió espanyola del feixisme internacional, perviu en molts dels òrgans de poder de l'Estat", i ha afegit que, tot i això, hi ha una part de la política catalana que sembla que ho oblida.
El republicà ha criticat els que arriben a la política a "protegir els interessos dels de sempre" i als que volen girar full perquè el poble de Catalunya renunciï a decidir sobre el seu futur. "I altres que han vingut a dividir la societat catalana, per debilitar la nostra nació, per condemnar a la nostra pàtria a no trobar una sortida i donen joc cada dia als interessos més foscos de l'estat espanyol", ha recriminat.
"Construir majories" i avançar en el finançament
En referència a l'objectiu d'Esquerra Republicana, ha dit que és justament fer el contrari i que es basa en "construir majories republicanes, majories d'esquerres i majories independentistes" perquè Catalunya avanci en àmbits com el finançament i la mobilitat.
En referència al finançament singular, ha dit que ha de servir per a un "millor sistema educatiu, millors escoles, i també millor sistema sanitari, millors hospitals i millors centres d'assistència primària". També ha reclamat que Catalunya pugui recaptar els seus impostos per posar-los al servei de la gent.