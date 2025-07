Xavier Marcé, regidor del govern de Barcelona, titlla de «nazis» les federacions de futbol

El regidor de Nou Barris, Xavier Marcé, qui també s'ocupa de responsabilitats com la regidoria de Cultura en el govern de Jaume Collboni a l'Ajuntament de Barcelona, ha esclatat contra les federacions de futbol. Els fets es van produir aquest dilluns, durant la celebració del plenari del districte, moment en què Marcé va etzibar: "Hi ha una cosa que es diu federació. Jo me les carregaria totes les federacions de futbol i tal, però existeixen. Jo me les carregaria, són una banda de nazis". El parlament del regidor responia els veïns preocupats per l'arribada del Club Esportiu Europa al camp de Can Dragó, a Nou Barris.

És una de les derivades de l'ascens de l'Europa a Primera Federació de la Reial Federació de Futbol Espanyol (RFEF). La competició obliga els equips a inscriure un camp de gespa natural per poder formar part de la lliga. En aquest sentit, el club gracienc ja va deixar clar que no havia pogut instal·lar gespa natural per l'existència d'un pàrquing sota el terreny de joc del Nou Sardenya. En aquest sentit, es va demanar un temps per resoldre-ho, i l'Ajuntament es va implicar també en les negociacions. La solució trobada fins ara és incriure Can Dragó, que sí que disposa de gespa natural plantada.

Això, però, va portar entitats com el Club d'Atletisme que fa ús de les instal·lacions de Nou Barris a preocupar-se per les implicacions que tindria aquesta decisió. Marcé, durant la seva resposta, va voler mostrar la indignació amb el sector de les federacions de futbol. I es va expressar anomenant-les "nazis", en un sentit crític amb la seva manera de funcionar. Ara, però, prepara una comunicació oficial a l'Ajuntament de Barcelona per oferir més explicacions sobre el tema.