Ricky Rubio torna a la Penya setze anys després

Ja és oficial. Ricky Rubio torna al club de la seva vida i fitxa pel Club Joventut de Badalona per una sola temporada. El base del Masnou, de 34 anys, deixa enrere una aturada esportiva després del seu breu pas pel Barça el 2024. L'entitat verd-i-negre ha emès el comunicat del retorn de Rubio a l'Olímpic de Badalona aquest dimarts al migdia. "16 anys després, Ricky i el Joventut tornen a unir els seus camins amb l’objectiu de gaudir tots plegats de nou", han explicat des del club.

El base del Maresme va debutar al primer equip l'any 2005 quan només tenia 14 anys. Des de llavors es va convertir en una referència absoluta d'una generació basquetbolística -compartida amb noms com Juan Carlos Navarro, els germans Gasol, Rudy Fernández, Sergio Rodríguez o Sergio Llull, entre d'altres- que marcaria una llegenda amb la selecció espanyola. Del 2005 al 2009 va jugar a Badalona, al costat de Rudy, on van aconseguir la històrica FIBA EuroChallenge de 2006.

El 2009 va fer el salt al Barça, en un moviment que va sacsejar el món del bàsquet. Va formar part de l'històric equip blaugrana que va aconseguir l'Eurolliga del 2010. L'any següent ja va fer el salt a l'NBA on es va mantenir fins al 2023. Allà es va fer un nom i va ser reconegut per la majoria dels grans jugadors de la competició nord-americana. "16 anys després del seu últim partit amb la samarreta del Joventut, Rubio tornarà a defensar els colors d’un equip on és una llegenda, un referent, amb un clar objectiu: tornar a somriure jugant a l’esport que més li agrada: el bàsquet", han sentenciat des de la Penya en el seu comunicat.