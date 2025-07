La futbolista catalana que juga amb Suïssa i no amb la selecció espanyola

Laia Ballesté és una central catalano-suïssa de l'Espanyol i juga per la selecció de Suïssa durant l'Eurocopa que s'està jugant durant aquest mes de juliol. Concretament, el dimecres va disputar el primer partit des de la banqueta i va perdre 1-2 contra la selecció noruega.

Ballesté, tot i tenir documentació suïssa, és catalana i va néixer a l'Ampolla (Baix Ebre), el seu segon cognom mostra les arrels del país alpí: Sciora. "La meva mare és de Suïssa, van haver de venir al Delta per una malaltia del meu avi", va explicar fa un parell d'anys en un diari esportiu.

En aquesta mateixa entrevista publicada a EstadioDeportivo abans que fos convocada per una selecció absoluta, la catalana reconeixia anar amb Suïssa abans que amb Espanya. "Quan em fan escollir amb quina jugaria si tingués l'opció de triar, escolliria Suïssa... per la meva mare. Al final és qui m'ha portat sempre per poder jugar a futbol, qui ha fet més sacrificis. Seria un orgull per la meva mare i la meva àvia materna", argumenta l'actual jugadora de l'Espanyol.

Trucada del Barça quan tenia 16 anys

En aquell aleshores en què es va fer l'entrevista quedava lluny ser convocada, tenia 22 anys i era jugadora de l'Sporting de Huelva, on havia arribat del Rayo Vallecano. Abans havia estat al DUX Logroño, al Deportivo Alvés i al València CF B, el primer club professional en el qual va jugar. Tot i això, als 16 anys va rebre la trucada del Barça, que va haver de refusar perquè no podia compaginar el futbol a Barcelona amb la seva vida a l'Ampolla.

Quedar-se a l'Ampolla per les dificultats d'anar a la ciutat comtal: "del poble a Barcelona són dues hores, els meus pares treballaven, jo estudiava a l'institut i els entrenaments eren a les vuit del vespre..." explicava Ballesté, va fer que jugués al Joventut Almassora CF i es posés al radar del València CF. Tot i això, l'estiu passat va fitxar per l'Espanyol i va retornar a Catalunya i va debutar a la primera divisió femenina.

Ara, disputant l'Eurocopa sota la samarreta suïssa es recorda de com va ser la primera passa per ser convocada. Després del Mundial de futbol del 2023, l'agent de Ballesté va trucar a la Federació Suissa de Fubtol per fer-los saber que la jugadora tenia passaport suís i, per tant, podia ser seleccionada, i al cap de dos anys després de la trucada es va confirmar la seva convocatòria.

"Un somni fet realitat"

Fa dos mesos va debutar i va explicar en una entrevista a la radiotelevisió suïssa SRF que era "un somni fet realitat": "No em puc creure que sigui aquí. Estava nerviosa a la meva habitació", va explicar Ballesté després de l'anunci de la seva convocatòria a la selecció alpina.

Després d'haver acabat la seva primera temporada a l'Espanyol, on va passar per "un moment personal una mica dolent", espera iniciar la seva segona a la primera divisió femenina després de disputar l'Eurocopa durant aquest estiu.