Una catalana guanya un premi de la NASA de 3 milions d'euros i no el pot cobrar per no ser americana

Cas insòlit entre la NASA i una enginyera catalana. María Jesús Puerta, enginyera de mines i investigadora va guanyar un concurs de la NASA amb un premi de 3 milions d'euros, però com que no és ciutadana americana no té dret al reconeixement i s'ha quedat sense els diners.

Puerta ha explicat el seu testimoni al Tot es mou de TV3. Ha reconegut que en un principi no es va mirar les bases del concurs, i aquestes expliquen que si no ets ciutadana americana tens dret al reconeixement de la NASA, però no al premi econòmic. Ha estat l'únic projecte fora dels Estats Units que ha guanyat.

L'enginyera va mirar les normes quan ja havia guanyat, però ha volgut reivindicar la història darrere del premi: "Em vaig presentar com un repte personal, vinc d'un càncer de mama i volia demostrar als meus fills i a la meva família que era capaç de presentar un projecte i que la NASA me l'acceptés.

Reciclador lunar

El projecte de Puerta és un reciclador lunar que utilitza tot un seguit de minerals que hi ha a la lluna per fer formigó lunar que es fa servir en les missions que la NASA farà a Artemis. El projecte es diu «esperança» en homentatge a la història vital de la María. Tot i no tenir el premi econòmic s'ha mostrat agraïda a la NASA pel reconeixement.