Rufián proposa una llista de les «esquerres perifèriques» a les eleccions espanyoles

El portaveu d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, ha apostat aquest dimarts per crear un "espai" polític que agrupi "l'esquerra perifèrica" de Catalunya i el País Basc de cara a les pròximes eleccions espanyoles. "Ens toca a les esquerres sobiranistes, independentistes, autodeterministes, federalistes o confederalistes crear aquesta esquerra plurinacional que durant tants anys s'ha demanat. A l'esquerra del PSOE no hi ha res", ha dit el dirigent republicà en declaracions a la premsa a la cambra baixa. Per Rufián, la candidatura que va unir ERC, EH Bildu i el BNG a les darreres eleccions europees es podria repetir. "M'és igual com sigui o qui ho lideri, però si no ens posem d'acord, ens mataran políticament per separat", ha reblat.

Rufián ha valorat la possibilitat de crear una agrupació política de caràcter "plurinacional" arran d'una informació de 'El Mundo' que indica que ERC ha començat a sondejar partits de l'esquerra nacionalista per unir forces en una candidatura comuna. Segons aquestes informacions, que Rufián no ha desmentit, s'estarien mantenint contactes amb Bildu i el BNG, partits que ja van sumar-se a ERC a la llista Ara Repúbliques de les europees, i amb altres formacions, com Compromís o Adelante Andalucía.

"Ho he dit molts cops, hi ha un espai orfe, un espai a crear, plurinacional de veritat, que no estigui creat des d'un despatx d'una universitat de Madrid i amb les antenes trencades respecte al que signifiquen Euskadi i Catalunya", ha exposat Rufián als passadissos del Congrés. "Aquell que pensi que amb Abascal de vicepresident o Tellado de ministre li anirà millor, s'equivoca", ha apuntat. "Si no fos per Catalunya i Euskadi, aquí fa molt de temps que governaria Vox", ha agregat.

Des de Barcelona, la direcció d'ERC s'ha desmarcat aquest dimarts de la proposta de Rufián i han apuntat que aquest projecte d'aliança "no forma part de l'agenda" del partit. "ERC està on sempre ha estat", ha rebatut la portaveu dels republicans al Parlament, Esther Capella, tot destacant que col·laboren de fa temps amb altres partits, però que no està "sobre la taula" generar cap nou espai unitari.